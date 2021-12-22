«الأرصاد»: سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية خلال الساعات المقبلة

شهدت محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، هطول أمطار تراوحت شدتها ما بين متوسطة إلى خفيفة، وتصل إلى غزيرة خلال الساعات المقبلة، مع استمرار الطقس غير المستقر حتى غدا الخميس في نوة الفيضة الصغرى، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وتزامن ذلك مع استمرار إعلان حالة الطوارئ القصوى بالمحافظة، ونشر كل السيارات لشفط المياه بجميع الشوارع.

قوس قزح في سماء الإسكندرية

وفي منظر بديع وجمالي ظهرت ألوان قوس قزح في سماء الإسكندرية وذلك مع برودة الطقس، حيث يعشق أهالي المحافظة الطقس الشتوي بسبب جمال السماء، إضافة إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، والتي يصاحبها أمطار، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

أمطار على الإسكندرية

وقال اللواء محمود نافع،رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إن سقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة مستمر منذ يوم أمس على جميع أنحاء المحافظة، لافتا إلى التعامل السريع من قبل أجهزة الشركة مع تراكمات المياه في بعض المناطق لتحقيق السيولة المرورية في مختلف محاور وميادين المحافظة.

وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أن الشركة تواصل أعمال تطهير الشنايش والبيارات أثناء استمرار الأمطار، مؤكدا استمرار تمركز وجاهزية 100 سيارة و40 بدالة بخلاف فرق الطوارئ المنتشرة في مختلف مناطق المحافظة موزعة بالطرق المهمة والأنفاق والكباري والمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها.

وأوضح أن تقرير هيئة الأرصاد الجوية توقع يوما يسوده طقس بارد وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية ونشاط للرياح على فترات متقطعة.