انقطاع مياه الشرب عن 9 مناطق في الإسكندرية وموعد عودتها 

شهدت 9 مناطق على مستوى الإسكندرية اليوم، انقطاع مياه الشرب، نتيجة لأعمال إصلاح الكسر المفاجئ بالخط الناقل للمياه قطر 1000 مم، داخل محطة شرقي، الذي نتج عنه ضعف وانقطاع المياه بمناطق الأتية: «الإبراهيمية، كامب شيزار، كيلوباترا، محرم بك، امبروزو، غيط العنب، بحري، الجمرك، الحضرة البحرية».

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل انقطاع المياه عن 9 مناطق في الإسكندرية وموعد عودتها، وفقا لما أعلنته شركة مياه الشرب مؤخرا.

موعد عودة مياه الشرب بعد انقطاعها

وبحسب شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أنه جاري الانتهاء من جميع أعمال الإصلاح على وجه السرعة وعودة المياه بالضغوط الطبيعة في جميع المناطق المتأثرة مع منتصف الليل.

تفاصيل انقطاع المياه

وأوضحت شركة مياه الشرب أن المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية عملية إصلاح كسر خط 1000 مللى ناقل للمياه داخل محطة شرقي، وجار العمل به، حيث أوشك على إنهاء إصلاحها.

توفير عربات شركة مياه الشرب

في سياق متصل، أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية عن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة وذلك عبر مكانين في منطقة وسط وشرق، كما توفر الـ4 خدمات الرئيسية التي تقدمها المراكز الثابتة التابعة لشركة مياه الشرب.

وتوجد أولى السيارات المتنقلة لشركة مياه الإسكندرية عبر سيارة رقم 2 شرق، في أول شارع المعهد الديني- العصافرة قبلي، ويتم التواصل عبر ذلك الرقم: 01275918005 .

وتوجد ثاني السيارات في سيارة وسط أمام فندق أمون بمنطقة المنشية، ويجري التواصل عبر ذلك الرقم 01275918001، فيما تتواجد كلتا السيارتين من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة الرابعة عصرا.