أمطار الإسكندرية اليوم تعجل فصل شبكتي تصريف المياه والصرف الصحي

عجلت أمطار الإسكندرية اليوم الثلاثاء، في بحث إعداد الرسومات التنفيذية لفصل شبكتي تصريف الأمطار والصرف الصحي، وذلك بعد تكليف الحكومة بذلك، خاصة أنه أحد الحلول المهمة ضمن عمليات بحث لإيجاد حلٍ جذري لمواجهة الظروف الجوية الصعبة في الإسكندرية، في ظل كميات الأمطار غير المسبوقة التي أصبحت تهطل على المحافظة.

أمطار الإسكندرية اليوم بدون توقف

وشهدت الإسكندرية هطول أمطار غزيرة طوال اليوم، لتستمر الأمطار لليوم التاسع على التوالي ودون توقف، ما ترتب عليه عقد اجتماع للواء محمود نافع، رئيس مجلس الإدارة لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية والعضو المنتدب، مع قطاعات التخطيط والمشروعات والمعالجة والمكتب الفني والمركز الإعلامي، لاستعراض دراسة الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية، المقدمة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وذلك بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بسرعة الوصول إلى رؤية موحدة، بشأن الاستراتيجية التي عرضتها جامعة الإسكندرية، وكذا خطط شركة الصرف الصحي.

بعد أمطار الإسكندرية اليوم.. وضع تصور لحل كامل

وقال «نافع»، في بيان منذ قليل، إن الاجتماع جاء بهدف إجراء تدقيق كامل للبيانات، ثم وضع تصور مشترك، وخطة تنفيذية، بتكلفة مالية، لكي يتم البدء الفوري في تنفيذها، وعلى ضرورة أن تتضمن هذه الحلول الوضع في الحسبان ما يتم حالياً من مشروعات تنموية واسعة في محافظة الإسكندرية.

استمرار الإجراءات قصيرة المدى لتقليل حدة تأثير الأمطار

وأكد على وضع المشروع كأولوية لوضع تصور كامل بمعوقات التنفيذ، ووضع اقتراحات بديلة بأسرع ما يمكن، للبدء في تنفيذه بعد موسم النوات، مشيراً إلي أهمية استمرار الإجراءات قصيرة المدى لتقليل حدة تأثير سقوط الأمطار خلال موسم الأمطار الحالي، والتي تتضمن ضرورة مراجعة وصيانة نظم الطلمبات الموجودة بكافـة الأنفاق، لمنع تراكم المياه، ومن ثم المحافظة على السيولة المرورية، وتطهير الشنايش قبل وبعد كل نوة مباشرةً، لتفادي أي انسداد بشبكة الصرف الصحي أثناء تصريف مياه الأمطار.

فصل شبكتي تصريف الأمطار والصرف الصحي بالإسكندرية

يأتي ذلك بعدما أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن جامعة الإسكندرية أعدت دراسة حول تطوير البنية التحتية وشبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي منذ فترة، وسيتم مراجعة طلمبات الغطس في كافة الأنفاق، إضافة إلى تطوير الشنانيش بشكل يومي، كما أن الخطة الآجلة لمواجهة مياه الأمطار تشمل فصل شبكتي تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي.