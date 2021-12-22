طب أسنان أسيوط.. نهضة طبية تنير جنوب صعيد مصر

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، كلية طب الأسنان في جامعة أسيوط، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، وعدد من الوزراء.

معلومات عن كلية طب أسنان أسيوط

- تقدّم الكلية الخدمة الطبية في مجال طب الأسنان من خلال إعداد جيل من الأطباء المتخصصين في مجال الأسنان.

- الكلية قائمة على نظام دراسة مناهج ومقرارات في العديد من الأقسام والعلوم المختلفة في مجال طب الأسنان كجراحة الفم والفكين والوجه.

- أنشأت الكلية عقود شراكة علمية مع مختلف الجامعات العالمية، لمتابعة التحديث والتطوير الدوري للمناهج ومتابعة المستجدات العلمية في طب الأسنان.

- يتكون المستشفى من أرضي و4 طوابق علوية.

- يضم المبنى الرئيسي 3 فواصل مقسّمة معماريا، لـ«جزء تعليمي (كلية طب الأسنان)، جزء طبي (مستشفى طب الأسنان)، وجزء إداري».

- تصل مساحة الطابق الواحد إلى نحو 6100 متر.

- يضمّ القسم التعليمي 4 مدرجات للطلبة، كل مدرج بسعة 100 طالب، ومدرجين للدراسات العليا بسعة 70 طالبا لكل مدرج، ومعامل أبحاث، إضافة إلى الأقسام الإدراية.

- تصل تكلفة الإنشاءات إلى 88 مليون جنيه.

- تصل القيمة المالية للتجهيزات إلى 45 مليون جنيه.

إمكانيات كلية طب الأسنان

المدرجات الطلابية:

- 4 مدرجات طلابية تسع 250 طالبا على الأقل.

- مدرجان للدراسات العليا يسعان 70 طالبا على الأقل.

المعامل:

- 10 معامل طلاب للأقسام المختلفة.

- 3 معامل أبحاث للدراسات العليا والبحوث.

- 7 معامل تخصصية للأقسام، وهي: معمل صب البورسلين، معمل التركيبات المتحركة، معمل عينات بيولوجيا الفم والأسنان، معمل الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، معمل عينات باثولوجيا الفم والأسنان، معمل التركيبات الثابتة، معمل تقويم الأسنان.

- معمل حاسب آلي بسعة 25 جهاز كمبيوتر مزودة بالإنترنت.