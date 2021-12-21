العثور على جثة شاب مشنوقا داخل شقة في القاهرة الجديدة

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب يحمل جنسية إحدى الدول العربية، مشنوقا داخل شقة في القاهرة الجديدة، وكشف ملابسات الواقعة وهل توجد شبهه جنائية أم لا، فيما ترجح التحريات انتحاره بسبب مروره بظروف نفسية سيئة.

بلاغ بالعثور على جثة مشنوقة بالقاهرة الجديدة

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إخطارا بالعثور على جثة شاب في العقد الرابع من عمره، مشنوقا في دائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبالانتقال وفحص الجثة تبين وجود حبل حول الرقبة، كما تبين عدم وجود إصابات أخرى في باقي أجزاء الجسد.

وكشفت المعاينة عن سلامة جميع منافذ الشقة من أي آثار عنف أو كسر، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقررت النيابة العامة نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، كما قررت النيابة العامة سحب عينات دم من جثمان المتوفى لإجراء تحليل الكشف عن المخدرات والكحوليات.

واستعجلت النيابة العامة، تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وهل توجد شبهه جنائية من عدمه، كما كلفت النيابة العامة المباحث بالتواصل مع سفارة المتوفى لانهاء إجراء سفر الجثمان إلى بلده.

التحريات الأولية: لا توجد شبهة جنائية

وقال مصدر أمني إن التحريات الأولية حول الواقعة ترجح أنها حال انتحار ولا توجد شبهة جنائية، وفقا لفحص مسرح العثور على الجثة، مضيا أن فريق البحث في انتظار تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة بشكل قاطع.