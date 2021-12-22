«إسلام» في أول ظهور إعلامي بعد 30 عاما من الاعتزال: الغناء مش حرام

رفض الفنان المعتزل إسلام في أول ظهور إعلامي له بعد غياب 30 عاما منذ الاعتزال، تحريم فكرة الغناء والفن، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي وراء اتخاذه قرار الاعتزال هو أنه وجد روحه وحياته في مكان آخر.

إسلام: الإمام ابن حزم لم يحرم الغناء

وقال إسلام لـ«الوطن»: «لم أحرم الغناء، ولم أقل لأي فنان أن الغناء حرام، لأن هناك أئمة وشيوخ لم يحرموا الغناء مثل الإمام ابن حزم، وهناك فئة أخرى حرمت الغناء، وكل إنسان عليه أن يقرأ ويختار طريقه، ربما أنا اخترت الطريق الثاني، ولكني لست ضد الطريق الأول، وكل إنسان عليه أن يختار ما يريحه ويجد نفسه فيه».

إسلام: كل إنسان عليه اختيار الطريق المريح له وأنا أحببت الابتعاد عن الغناء

وأضاف، «أنا أصبحت أحب ارتداء الجلباب، وأجد راحتي فيه، ولكن هذا لا يعني أن الملابس الكاجول والقمصان حرام، بالعكس هناك من يجد راحته فيها».

وتابع: «دعوتي للناس جميعها، ربنا يهدي الجميع، ويجدوا الطريق المريح لهم في الحياة».

وعن ابتعاده عن الغناء، قال: «أنا ابتعدت عن الغناء للناس، ولكني ما زالت أغني لأسرتي وأصدقائي، وأعمل في تقديم الإنشاد الديني، حتى لو هناك أغنية أحببتها ولا تتماشى مع أفكاري وتوجهاتي ربما أغير كلماتها وأجعلها في حب بلدي مصر».

إسلام هو أحد اكتشافات المنتج الراحل محروس عبدالمسيح، ونجله نصر محروس، وقدمه عام 1987 في أولى ألبوماته «بكره جاي»، والذي قدم فيه دويتو غنائي مع الفنان أحمد منيب بأغنية «وحشاني يا أم طرحة» التي حققت نجاحا كبيرا، وتعاون مع كبار رموز الأغنية العربية على رأسهم حميد الشاعري، إلى أن قرر الاعتزال في عز نجوميته قبل طرح ألبومه الرابع عام 1991.