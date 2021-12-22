بعد 30 عاما من الغياب.. «الوطن» تنفرد بأول ظهور للفنان المعتزل «إسلام»

«بكره جاي ماله زي»، و«وحشاني»، و«ناوي»، أغنيات أشتهر بها الفنان «إسلام»، مع نهاية ثمانينات القرن الماضي حين ما اكتشفه المنتج الغنائي الراحل محروس عبدالمسيح ونجله نصر محروس، وتألق لمدة 3 سنوات في عالم الغناء، قدم خلالها 3 البومات أشهرها «بكرة جاي»، والذى تعاونه فيه مع الفنان حميد الشاعري وقدم دويتو برفقة الفنان المبدع الراحل أحمد منيب.

«إسلام» اعتزل الغناء بعد تقديم 3 ألبومات

مع بداية التسعينات، قرر «إسلام»، الابتعاد تماما عن الغناء والاعتزال، وتكريس حياته لخدمة دينه مع تقديم التواشيح الدينية مبتعدا تماما عن حياة النجوم أو الظهور الإعلامي.

نصر محروس أول من أطلق علي اسم «إسلام»

بعد 30 عام من الاعتزال، تنفرد «الوطن»، بأول ظهور للفنان المعتزل «إسلام»، بعد أن عاد لأسمه الحقيقي «صلاح»، موضحا خلال حديثه لـ«الوطن»، أن اسم «اسلام»، هو اسم شهرة أطلقه عليه المنتج نصر محروس بعد إنتاج أول ألبوم غنائي.

ورفض إسلام خلال حواره مع «الوطن»، عبارة أن الفن حرام مؤكدا على أن الفن ليس حرام، والغناء ليس حراما، وأنه يرفض كل من يقول ذلك مؤكدا أنه حتى الآن مازال يشدو بالأغاني ولكن لأسرته وأصدقائه.

وأشار إلى أنه لا يتابع مطلقا الأعمال الغنائية في الفترة الحالية، وأن آخر لقاء جمعه بفنان من أصدقائه كان مع الفنان «محمد فؤاد»، حينما كان يعمل مهندسًا للصوت.