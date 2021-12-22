النساء يلتحقن بالجيش الكويتي لأول مرة في تاريخها

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، عن بدء عملية التسجيل للنساء الراغبات في الالتحاق بجيش البلاد، بعد صدور بيان قبل أيام بفتح باب التطوع للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية كضباط صف وأفراد من العنصر النسائي، لحملة الشهادات الجامعية و«الدبلوم الثاني عشر»، وحملة شهادات «الحادي عشر وما دون».

تعلن رئاسة الاركان العامة للجيش الكويتي عن فتح باب التسجيل للعنصر النسائي .

.#الجيش_الكويتي #العنصر_النسائي pic.twitter.com/HmKZOyCe0G — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) December 15, 2021

وأشار البيان إلى أنّ الراغبات في التطوع، يسجلن بياناتهن عن طريق موقع وزارة الدفاع الخاص بفرع تجنيد المتطوعين، وذلك اعتبارا من تاريخ 19 ديسمبر الجاري وحتى 2 يناير المقبل.

ترحيب شعبي بالقرار

وأفادت سائل إعلامية كويتية، أنّ الشروط العامة، تتضمن أن تكون المتطوعة كويتية الجنسية، أتمت من العمر 18 عامًا، ولم تتجاوز 26 عامًا، وأن تكون لائقة صحيا ومحمودة السيرة وتجتاز المقابلة الشخصية، وألاّ يكون سبق الحكم عليها في عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليها اعتبارها، وأن تنهي عملها من الجهة التي تعمل بها وفقا للأنظمة والقوانين المتبعة، وأن تكون الشهادة الدراسية الحاصلة عليها معتمدة ومصدقة من الجهات الرسمية بالكويت.

وأحدث القرار حالة السعادة بعد تأييد القرار، الذي اعتبروه خطوة تاريخية تمر بها الكويت، التي تشارك فيها المرأة الكويتية مع الرجل في بناء المجتمع، فاسترجعوا دورها في المقاومة أثناء فترة الاحتلال العراقي والذي كان مؤثرًا وفعالًا، على حد وصفهم .

يُشار إلى أنّ وزير الدفاع الكويتي «حمد العلي»، أصدر في أكتوبر الماضي قرارا يعتبر تاريخيا، يسمح للنساء لأول مرة بالالتحاق بالجيش الكويتي بصفة ضباط ومجندات، بعدما اقتصر دورهن في السابق على تخصصات مدنية .

مجندات سعوديات فى الجيش لأول مرة

وفى سياق متصل ، كانت المملكة العربية السعودية، أعلنت في أكتوبر 2019عن السماح للمرأة السعودية بالالتحاق بالأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، برتب تتدرج من جندي أول إلى رقيب، في إطار «رؤية المملكة 2030» الداعية إلى تمكين المرأة .

وفتحت وزارة الدفاع السعودية باب القبول والتجنيد الموحد للتقدم إلى الوظائف النسائية العسكرية، لحاملات مختلف المؤهلات، برتب جندي أول وعريف ووكيل رقيب ورقيب، في القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي والصواريخ الاستراتيجية والخدمات الطبية للقوات المسلحة.