الكويت تواصل تحديها لـ«كورونا»: «صفر وفيات»

سجلت وزارة الصحة الكويتية، أمس الاثنين، صفر وفيات بـ«كورونا» و80 إصابة بـ الفيروس، ليظل إجمالي الوفيات في البلاد ثابتا عند 2466 حالة وفاة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 414178 حالة.

وقالت وزارة الصحة الكويتية في بيان، إن البلاد سجلت 25 حالة شفاء من «كورونا»، ليصل مجموع حالات التعافي من الفيروس في البلاد إلى 411118 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات تونس إلى 721103 حالة.. والوفيات: 694280 شخصا

وفي تونس، سجلت البلاد، أمس الاثنين، 72 إصابة بـ«كورونا»، وحالتي وفاة، وقالت وزارة الصحة في بيان، إن حصيلة الإصابات بـ الفيروس ارتفعت إلى 721103 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 694280 حالة.

وفي موريتانيا، سجلت البلاد، مساء أمس الاثنين، 43 إصابة جديدة بـ الفيروس، وحالتي وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد، إلى 40126 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـِ الوفيات إلى الوفيات 855 حجالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة في نشرة يومية، تسجيل 36 حالة شفاء، ليرتفع مجموع حالات التعافي من «كورونا» إلى 38777 حالة شفاء، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الموريتانية.

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة، 243 إصابة بـ«كورونا» و6 وفيات، وقالت الوزارة، في بيان، إن إجمالي الإصابات بـ الفيروس، ارتفع إلى 214.835 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 6190 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الجزائرية الرسمية.

ارتفع حصيلة حالات الشفاء من «كورونا» في الجزائر إلى 147829 حالة

وأشارت الصحة الجزائرية، إلى تسجيل 189 حالة شفاء من الفيروس في البلاد، ليصل مجموع حالات التعافي من «كورونا» إلى 147829 حالة.

وأضافت وزارة الصحة الجزائرية، أن 24 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال الفترة المذكورة، و16 ولاية سجلت بها من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 8 ولايات 10 حالات فما فوق.

وفي الصين، سجل البر الرئيسي الصيني، أمس الاثنين، 57 إصابة جديدة محلية العدوى بـ«كورونا»، فيما لم تسجل السلطات الصينية، أي حالات جديدة مشتبه في إصابتها بـ الفيروس أو أي حالات وفاة جديدة متعلقة بالمرض، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، اليوم الثلاثاء، في تقرير يومي، إن 43 حالة تم تسجيلها في شنشي، و8 حالات في تشجيانج، و6 حالات في قوانجدونج، مشيرة إلى تسجيل 24 حالة إصابة جديدة وافدة في 9 مناطق.

استقرار إجمالي وفيات كورونا في الصين عند 4636 حالة

وبلغ إجمالي الإصابات بـ«كورونا» في البر الرئيسي لـ البلاد، 100467 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات إلى 4636 حالة، بينما وصلت حصيلة حالات التعافي إلى 94063 حالة.

وفي بريطانيا، سجلت البلاد، أمس الاثنين، 91743 إصابة بـ«كورونا» و44 وفاة، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 11453121 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 147261 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي إيطاليا، سجلت وزارة الصحة، أمس الاثنين، 16213 إصابة بـ الفيروس، و137 حالة وفاة، وقالت الوزارة الإيطالية، في بيان، إن الحصيلة الإجمالية لـ الإصابات ارتفعت إلى 5.4 ملايين حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 135778 حالة وفاة.

وزير الصحة الإيطالي: الوضع صعب على المستوى الأوروبي والإيطالي

وكان وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانتسا، قال في وقت سابق، إن الوضع صعب على المستوى الأوروبي، والإيطالي، حيث تتزايد أعداد المصابين، مشيرا إلى أن بلاده ما تزال أفضل بكثير من الدول الأوروبية

وكانت السلطات الإيطالية، بدأت أمس الاثنين، تطبيق تدابير المنطقة الصفراء، مع فرض الالتزام بارتداء الكمامات الواقية في الأماكن الخارجية بعدة مقاطعات منها: ماركي، وليجوريا، وفينيتو، وإقليم ترينتو.

من جانبه، أعربت منظمة الصحة العالمية، عن املها، في أن يكون 2022 عام نهاية «كورونا»، وقال المدير العام لـ المنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه من الأفضل إلغاء الفعاليات الآن والاحتفال في وقت لاحق، بدلا من الاحتفال الآن والحزن لاحقا.

واقتربت إصابات كورونا حول العالم منذ ظهوره في أواخر العام قبل الماضي 2019، من تسجيل 276 مليون حالة، وسجلت الإصابات 275798361 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 5377065 حالة، بينما ارتفع مجموع حالات الشفاء إلى 247442170 حالة.

بدورها، أعلنت شركة «طيران الإمارات»، عن تشغيل 3 رحلات خاصة انطلاقا من الدار البيضاء أيام 23 و27 و30 ديسمبر الجاري، لإعادة العالقين في المغرب إلى بلدانهم.