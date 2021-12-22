رنا سماحة تتعرض لوعكة صحية بعد نشرها فيديو للحظة ولادة ابنها

تعرضت المطربة رنا سماحة لوعكة صحية شديدة، بعدما نشرت مقطع فيديو يوثق لحظة ولادة ابنها عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»، حيث توالت عليها التعليقات من الجمهور متمنين السعادة الخير لها ولطفلها.

وكتبت «رنا» عبر حسابها الشخصي «فيس بوك» قائلة، «يا رب هون .. يا رب هون .. يا رب هون، اشفيني يا رب واشفي كل مريض»، دون الكشف عن أي تفاصيل خاصة بالوعكة الصحية.

رنا سماحة توثق لحظة ولادة ابنها

ووثقت رنا سماحة لحظة ولادة ابنها «مالك»، من خلال فيديو نشرته على «فيس بوك»، حيث كتبت: «أحلى يوم في عمري لما نور مالك قلبي وحياتي كلها، يارب احفظه وبارك فيه».

رنا سماحة تشكر الأطباء

ووجهت الفنانة رنا سماحة رسالة شكر للأطباء، قائلة: «عايزة أشكر دكتور أحمد مرزوق والكرو بتاعه اللي بجد محسسونيش أني في ولادة، على قد ما حسيت أني في رحلة عظيمة آخرها جميل، وأيوه فيه ولادة من غير ألم، وعندنا دكاترة شباب صغيرين بس خبرتهم كبيييييرة أوي، ويشرفوا، عايزة أشكر على الديكوريشن الحلو ده، وأشكر تامر على الفيديو الحلو ده وطبعاً الفريد اللي كان قد المفاجأة، ودايماً جاهز، واستنوا حبيب مامي كاملة قريباً جداً».

وعبرت رنا سماحة عن سعادتها بإنجابها ابنها الأول، بقولها: «الحمدلله الذي تَفَضَّل عَلَيّا بغير حول منى ولا قوة الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات رزقني الله بمولودي الأول (مَالِك سامر أبو طالب)، اسأل الله أن يجعله قرة عين لي ولوالده، ويجعله من الصالحين ويرزقنا بِرُّه وبارك لنا فيه واحفظه من كل شر وحسد اللهم، اجعله سند وعون لي ولوالده آمين يارب العالمين».

وكانت طرحت «رنا» مؤخرا جزءا من أغنيتها الجديد «حبيب مامي» المهداة منها لمولودها الجديد «مالك»، وغنت جزءا منها في حفلها في ساقية الصاوي قبل عدة أشهر، وكان وقتها حدثت العديد من الخلافات بينها وبين زوجها الملحن سامر أبو طالب، وبعدها بعدة أسابيع عادت المياه إلى مجاريها، وكتب لها رسالة اعتذار على «انستجرام».