رنا سماحة أول مطربة توثق لحظة ولادتها «فيديو»

وثقت رنا سماحة لحظة ولادة ابنها «مالك»، من خلال فيديو نشرته على «فيس بوك»، حيث كتبت: «أحلى يوم في عمري لما نور مالك قلبي وحياتي كلها، يارب احفظه وبارك فيه».

رنا سماحة توثق حملها

وأضافت رنا سماحة: «عايزة أشكر دكتور أحمد مرزوق والكرو بتاعه اللي بجد محسسونيش أني في ولادة، على قد ما حسيت أني في رحلة عظيمة آخرها جميل، وأيوه فيه ولادة من غير ألم، وعندنا دكاترة شباب صغيرين بس خبرتهم كبيييييرة أوي، ويشرفوا، عايزة أشكر على الديكوريشن الحلو ده، وأشكر تامر على الفيديو الحلو ده وطبعاً الفريد اللي كان قد المفاجأة، ودايماً جاهز، واستنوا حبيب مامي كاملة قريباً جداً».

رنا سماحة: «أسأل الله أن يجعله قرة عيني»

وكانت رنا سماحة، أعلنت منذ أيام عن إنجابها ابنها الأول مالك، وكتبت على «فيس بوك»: «الحمدلله الذى تَفَضَّل عَلَيّا بغير حول منى ولا قوة الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات رزقنى الله بمولودى الأول (مَالِك سامر أبو طالب)، اسأل الله أن يجعله قرة عين لى ولوالده، ويجعله من الصالحين ويرزقنا بِرُّه وبارك لنا فيه واحفظه من كل شر وحسد اللهم، اجعله سند وعون لى ولوالده آمين يارب العالمين».

وكانت رنا سماحة، طرحت مؤخرا جزءا من أغنيتها الجديد «حبيب مامي» المهداة منها لمولودها الجديد «مالك»، وغنت جزءا منها في حفلها في ساقية الصاوي قبل عدة أشهر، وكان وقتها حدثت العديد من الخلافات بينها وبين زوجها الملحن سامر أبو طالب، وبعدها بعدة أسابيع عادت المياه إلى مجاريها، وكتب لها رسالة اعتذار على «انستجرام».