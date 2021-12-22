بشرى سارة.. التنظيم والإدارة يوافق على تعيين 1372 بالمؤهل الأعلى  

كشف الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن صدور تقرير من الجهاز، بشأن الجهود التي قدمها الجهاز خلال شهر نوفمبر الماضي، لافتًا إلى الانتهاء من تقييم عدد 12585 متقدماً للتقييم بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى وفق ضوابط ومعايير قانون الخدمة المدنية

وأوضح الشيخ أنّ التقرير تضمن انتهاء الجهاز من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بالتسوية لعدد 1372 موظفاً من مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة مِمّن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وذلك طبقاً للضوابط والمعايير المُحدّدة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

رئيس التنظيم والإدارة: تعديل الشكل التعاقدي لـ213 موظفاً

وأشار رئيس الجهاز إلى الانتهاء من دراسة تثبيت وتعديل الشكل التعاقدي لعدد 213 موظفاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة فضلاً عن دراسة ترقية 742 موظفاً بمُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وانتهى الجهاز من دراسة نقل عدد 538 موظفاً مِنْ وإلى مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وفيما يتعلق بالوظائف القيادية، انتهى الجهاز من دراسة الإعلان عن وظائف قيادية لعدد (23) وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، كما انتهى الجهاز أيضا من دراسة تنفيذ قرارات تكليف عدد (1635) مُوّظفاً من كوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية، ودراسة تنفيذ عدد (5031) حُكماً قضائياً متنوعاً ما بين صرف مقابل نقدي وتمويل وظائف وتعزيز بنود وأنواع وكذا صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات وغيرها لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة.

تعديلات تنظيمية لـ19 وحدة بالجهاز الإداري للدولة

وأضاف «الشيخ»، أن الجهاز انتهى من دراسة إجراء تعديلات تنظيمية لعدد (19) وحدة بالجهاز الإداري للدولة، فيما انتهى الجهاز أيضاً من دراسة مُعدّلات أداء بعض الجهات الإدارية وذلك من خلال دراسة العجز والفائض بالنسبة للوظائف لعدد (6) وحدات بالجهاز الإداري للدولة.

أما بشأن التدريب، انتهى الجهاز من تنفيذ عدد (16) برنامجاً تدريبياً للمرشحين لشغل وظائف قيادية استفاد منها (188) مُرشّحاً في عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة وذلك ضمن الخطة التدريبية للجهاز للعام المالي الحالي، ولفت الى أن الجهاز انتهى من دراسة (5184) شكوى وردت إليه عبر وسائل الشكوى الرسمية الخاصة بالجهاز.