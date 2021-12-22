«صحة الإسماعيلية»: حققنا 94% من المستهدف في حملة شلل الأطفال

قال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن الفرق المشاركة في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال أنهت عملها أمس الثلاثاء بتحقيق نسبة 94% من المستهدف.

وأضاف «حطب»، خلال استقباله الدكتور مجدي أشرف ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتور علاء عيد مساعد وزير الصحة ورئيس قطاع الشؤون الوقائية بالوزارة، أن الفرق مستمرة في أداء مهامها، حيث بدأت عملها اليوم الأربعاء منذ الساعة الثامنة صباحاً.

تطعيم جميع الأطفال حتى خمس سنوات

وقال «حطب»، إن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال المتواجدين على أرض محافظة الإسماعيلية من عمر يوم إلى 5 سنوات، وذلك لجعل مصر دائما خالية من مرض شلل الأطفال.

وأشاد الدكتور علاء عيد، بأداء سواء الثابتة والمتحركة المشاركة في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظة الإسماعيلية، والفريق الإشرافي بمديرية الصحة.

وقال في تصريحات صحفية خلال زيارته "الحقيقة انهم يعملون كالفريق الواحد، لوصولهم لأكبر قدر من الأطفال المستهدفين بالتطعيم، والزيارة تهدف إلى الاطمئنان على سير العمل بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال، وتقديم الدعم اللازم".

ممثل الصحة العالمية يشيد بالوصول للأماكن النائية

من جانبه أشاد الدكتور مجدي شرف، ممثل منظمة الصحة العالمية، بنجاح تجربة الفرق المشاركة في الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالإسماعيلية.

وقال ان الإسماعيلية حققت نموذجا خاصا في التعامل مع طبيعة القبائل البدوية بالوصول لهم وإقناعهم بالاستجابة لتطعيم أطفالهم، خاصة لما لهم من طبيعة خاصة.

وتفقد مساعد وزير الصحة ومرافقه الفرق الطبية الثابتة المشاركة في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في وحدة طب الأسرة بالعرايشية، ووحدة طب الأسرة الشهداء، كما استقبل الفرق المتحركة المشاركة في الحملة وتم التأكد من انتظام سير العمل، وتطعيم الأطفال وفقاً للخطة الموضوعة، وانتقال الفرق الطبية المتحركة من منزل لمنزل، ووضع العلامات الإرشادية في الأماكن المحددة.

واستعرض الدكتور علاء عيد مساعد وزير الصحة خطة العمل بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة الإسماعيلية، والتي تستهدف 238 ألفا طفلا، ويتم تنفيذها من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء، من خلال 680 فريق طبية، سواء المتحركة من منزل إلى منزل بكافة مدن وتوابع المحافظة، إضافة إلى فرق التطعيم الثابتة بالمراكز والوحدات ومكاتب الصحة، وذلك للوصول لكافة الأطفال المستهدفين بالمحافظة بالمجان.