«مدبولي» : 41.5 مليار جنيه تكلفة إنشاء 11 ألف وحدة سكنية بالصعيد

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بمشروع تطوير عواصم المحافظات وسيتم بناء 500 ألف فدان، بواقع 120 ألف وحدة في المرحلة الأولى منها 11 ألف وحدة تم البدء في بنائها بمحافظات صعيد مصر بتكلفة قدرها 41.5 مليار جنيه شاملة الخدمات والمرافق.

واستعرض مدبولي خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول وعدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد، ما تم إنجازه في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات صعيد مصر، مشيرًا إلى أن التغطية في مياه الشرب كانت 85% قبل عام 2014 لكنها الآن تبلغ 98%.

وتابع رئيس الوزراء قائلا إن نسبة تغطية الصرف الصحي في صعيد مصر كانت تقدر بنحو 22% قبل عام 2014 لكنها أصبحت تزيد عن 33% ومع انتهاء مشروعات حياة كريمة ستقترب من الـ100% من خلال شبكة كبيرة جدا من المحطات والمشروعات الكبيرة التي اضطلعت الدولة المصرية بتنفيذها.