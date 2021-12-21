«مدبولي»: نتطلع لتقديم «هانيويل» مساهمات حيوية في المشروعات المصرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع شين تدجاراتي، نائب رئيس شركة هانيويل الأمريكية العاملة في مجال التكنولوجيا والتصنيع متعدد المجالات، وبين دريجس، الرئيس التنفيذي للأسواق العالمية بالشركة، ومحمد محيسن، رئيس الشركة بالشرق الأوسط وتركيا وشمال أفريقيا، وخالد هاشم، رئيس الشركة لشمال أفريقيا.

وحضر الاجتماع، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وچوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة في القاهرة.

مدبولي يشيد بعلاقات التعاون مع هانيويل

وفي بداية الاجتماع، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بعلاقات التعاون مع شركة هانيويل، معرباً عن تطلعه لقيام الشركة بزيادة وتوسيع مجالات عملها في مصر، وتقديم مساهمات حيوية في المشروعات الاستراتيجية المستقبلية للبلاد، لا سيما في مجالات التحول الرقمي، والطاقة، والمدن الذكية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك علاقات عمل متميزة مع شركة هانيويل في مجال التكنولوجيا، وعدد من القطاعات الأخرى، متناولاً في هذا الصدد المجالات المقترحة لتعزيز التعاون، لا سيما في مجال بناء القدرات، ودعم الشركات الناشئة العاملة في مجالات التكنولوجيا المختلفة، ورعاية الإبداع الرقمي، وحضانات ريادة الأعمال.

ومن ناحيته، أعرب شين تدجاراتي، نائب رئيس شركة هانيويل، عن تقديره العميق للشراكة القائمة مع مصر، لافتاً إلى أن هذه الشراكة شهدت انطلاقة قوية في السنوات الخمس الأخيرة؛ الأمر الذي جعل مصر ضمن الأسواق الأفضل أداءً في الدول التي تعمل بها الشركة.

مجالات عمل هانيويل في مصر

واستعرض شين تدجاراتي، مجالات عمل الشركة في مصر، التي تضمنت إدارة المدن الذكية، وإدارة المباني، والنفط والغاز، وتوطين الصناعة، وتدريب الكوادر، معرباً عن تطلع شركته لتوسيع نشاطها في مجالات النفط والغاز والتكرير في مصر؛ للمساهمة في أن تصبح مركزاً إقليميا في مجال التكرير لمنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، بما تمتلكه الشركة من الخبرات والحلول التكنولوجية الرائدة في مجالات كفاءة العمليات، والإنتاج بأقل نفقات، وأعلى جودة، بالإضافة إلى التكنولوجيات التي تهدف إلى الاستدامة وخفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة.