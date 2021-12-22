شعبة الأدوات الصحية: نقدم برامج تأهيلية للمنتسبين في 2022

قال فوزي عبدالجليل، رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن مجلس إدارة الشعبة يخطط لتنفيذ العديد من الدورات والبرامج التأهيلية لمنتسبي الشعبة في 2022، بهدف التطوير الحقيقي لهم بما يتناسب مع المتغيرات العالمية والثورة التكنولوجية الهائلة خاصة التسويق عبر الإنترنت والتي يطلق عليها «التجارة الإلكترونية».

وأوضح عبدالجليل، في بيان صحفي، أن شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية بتوجيهات المهندس إبراهيم العربي، نظمت خلال العام 2021 العديد من الندوات الثقيفية للتجار بحضور المسؤولين من الضرائب والجمارك وقيادات وزارة المالية والغرف التجارية وتدريب التجار، على مشروع النافذة الواحدة وكيفية التسجيل والتعامل مع ACID، كما تم تنظيم دورة التسويق الإلكتروني بأكاديمية التجزئة بغرفة القاهرة التجارية لتجار الأدوات الصحية.

التجارة الدولية تمثل شريان الحياة في التعامل بين الدول

ولفت إلى أن التجارة الدولية تمثل شريان الحياة في التعامل بين الدول، ولذلك علينا مواكبة هذا التقدم والسرعة في تنفيذه، وقد سارعت الدولة ممثلة في وزارة المالية بإدخال الأجهزة الحديثة للتحول الرقمي في تعاملاتها ابتداء البنوك «الفيزا كارت» والتعاملات الأون لاين في السحب والإيداع وخدمة العملاء.

تدرج الحكومة في التحول الرقمي خطوة إبداعية

وأضاف رئيس شعبة الأدوات الصحية، أن تدرج الحكومة في التحول الرقمي خطوة ذكاء إبداعية، حيث بدأت بالتعاملات المالية ثم المعاملات الإدارية الإلزامية مثل الضرائب والتأمينات، ثم كان وليد منه تصحيح المسار التجاري والأخص والأهم فيه التجارة الخارجية ممثلة في الاستيراد والتصدير؛ وذلك لتأثيره في نهج الحياة اليومية وقد كانت النافذة الإكترونية «ACI» من أفضل الخطوات وأصعبها لكثرة الإجراءات وكثرة الجهات المتداخلة في العمل الجمركي وتنفيذ القوانين والمتابعة والرقابة.