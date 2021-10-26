«الأدوات الصحية» تدعو رجال الأعمال الأجانب للاستثمار

أكد فوزي عبدالجليل، رئيس مجلس إدارة شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار الرئيس السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، يشجع الاستثمار، ويعطي نظرة تفاؤلية للاقتصاد المصري في الخارج قبل الداخل.

وأشار «عبدالجليل» في بيان صحفي، إلى أن القرار الرئاسي يؤكد حالة الاستقرار والأمن والأمان في مصر، ولذلك ستكون البلاد قبلة رجال الأعمال الأجانب الراغبين في الاستثمار في مصر، والذين كانوا حذرين في ضخ استثمارات جديدة نظرا لقانون حالة الطوارئ الذي امتد لسنوات طوال.

وشدد رئيس مجلس إدارة شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، على أن الاقتصاد المصري سيرتقي مجددا مدفوعا بذلك القرار خاصة في مجال السياحة والاستثمار، داعيا رجال الأعمال الأجانب لعدم الخوف والاستثمار في مصر كونها بلد الأمن والأمان والاستقرار.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مساء أمس الاثنين، عن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء العالم، قائلا: «يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».

وقال الرئيس خلال كلمته «إن هذا القرار كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في جهود التنمية والبناء؛ وأتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار، ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة، مستعينين بعون الله ودعمه، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر».