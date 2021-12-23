كورونا في مصر.. ارتفاع معدلات الشفاء وتطعيم 54 مليون مواطن باللقاح

كشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان، عن آخر أخبار كورونا في مصر، مؤكدة أن هناك ارتفاعا في معدلات الشفاء من الفيروس في مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية؛ إذ وصلت معدلات الشفاء الى 84.4% وفقا لآخر احصائية رسمية من الوزارة.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بأهمية التدابير الصحية اللازمة كارتداء الكمامات، والحرص على التباعد البدني والبعد عن الزحام، للوقاية من خطر الغصابة بفيروس كورونا.

الموجة الرابعة لفيروس كورونا

وفيما يتعلق بأعداد إصابات فيروس كورونا، أوضحت الوزارة أن هناك استقرارا في الأعداد، مشيرة إلى أن هذه الإصابات 95% منها عزل منزلي، وأن الخاصة منها بالموجة الرابعة تختلف عن الثلاث السابقة؛ إذ أن معظمها بسيطة ومتوسطة، واللقاح كان عاملا أساسيا في تخفيف شدة الأعراض، وتخفيف الضغط على المنظومة الصحية بمصر.

تطعيم 54 مليون مواطن بلقاح كورونا

وأكدت وزارة الصحة والسكان، تطعيم 54 مليون مواطن بلقاح كورونا، لافتة إلى أنه لم تسجل أي أعراض غريبة أو خطيرة بعد تلقي اللقاح، وكل ما سجل يتضمن ارتفاع درجة الحرارة، وإحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات، وإحساس بالتعب والإرهاق.

ونوهت الوزارة إلى أن هذه الاعراض الجانبية تزول من تلقاء نفسها، ولا تحتاج الى طبيب.

متابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا

وشددت وزارة الصحة والسكان، على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، اللازمة للوقاية من الفيروس، وغيره من الأمراض المعدية.

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين بشأن الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا، للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين، نهاية العام الجاري.