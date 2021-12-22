بريطانيا: 14 وفاة و129 شخصا محتجزون بالمستشفيات جراء الإصابة بـ«أوميكرون»
الصحة العالمية تحذر من انتشار أوميكرون
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أ ش أ
11:49 ص | الأربعاء 22 ديسمبر 2021
متحور أوميكرون ينتشر فى بريطانيا
أفادت وزيرة الرعاية البريطانية، جيليان كيجان، بأن عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات جراء إصاباتهم بمتحور «أوميكرون» لفيروس كورونا، يبلغ 129 شخصا.
تسجيل 14 حالة وفاة بأوميكرون
وقالت كيجان في تصريح لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية، اليوم الأربعاء، إنه جرى حتى الآن تسجيل 14 حالة وفاة جراء هذا المتحور في بريطانيا.
يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية حذرت من أن متحور «أوميكرون» ينتشر بشكل أسرع من متحور «دلتا»، ويسبب عدوى للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالفعل أو الذين تعافوا من الفيروس.