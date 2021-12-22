وزير الري: 20 لسانا بحريا لحماية شواطىء مطروح من النحر (صور)

أكد وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي، أنه يجرى استكمال مشروع حماية شاطئ الأبيض العام، غرب مدينة مرسي مطروح من النحر البحري والتآكل، وذلك من خلال إنشاء 20 رأسا حجريا على شكل حرفي «T,I» بأطوال ومسافات مختلفة.

20 لسانا لحماية شواطىء مطروح من النحر

وقال وزير الري والموارد المائية، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه مع محافظ مطروح اللواء خالد شعيب بديوان عام المحافظة بحضور القيادات التنفيذية والنائبة فتحية السنوسي، والنائب جمال الشوري عضوي مجلس النواب، والنائب رزق علواني عضو مجلس الشيوخ عن محافظة مطروح، إن 20 لسانا الذي سيتم تنفيذهم بأطوال الرؤوس الحجرية لحماية الشواطئ تمتد أطوالها ما بين 75 حتى 90 مترا، ومسافات بينية من 200 حتى 400 كيلو متر إلى 2000 كيلو متر، إضافة إلى كتل التترابود زنة 6 أطنان، وتعلو هذه الألسنة بلاطات وهامات خرسانية، وسيتم تنفيذ المشروع خلال مدة زمنية تقدر بـ36 شهرا.

تنفيذ 5 ألسنة لحماية شواطىء مطروح

وأضاف وزير الموارد المكائية والري خلال الإجتماع بمحافظة مطروح أنه جرى تنفيذ خمسة ألسنة حماية خرسانية على الشواطىء بمطروح، وكسب أرض في منطقة وسط المدينة، بإجمالي 26 مليون جنيه، وبمسافات بينية 250 متر.

افتتاح ألسنة حماية شواطىء مطروح

ويفتتح بعد قليل وزير الموارد المائية والرى يرافقه محافظ مطروح الألسنة التى جرى تنفيذها في المرحلة الأولى أمام شاطىء العوام والليدو بمدينة مرسى مطروح، وسيتفقد شاطىء الأبيض للوقوف على ما سيجرى تنفيذة على أرض الواقع من المرحلة الثانية من المشروع.