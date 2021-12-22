مزايا الاشتراك في برنامج نقاط «Win» من البريد المصري.. كوبونات وجوائز

أطلق البريد المصري برنامج نقاط ومكافآت «وين Win» باستخدام أحدث النظم العالمية، ويتميز بإصدار قسائم شراء مجانية وكوبونات جوائز وخصومات، بناء على مؤشرات أداء تفاعل العميل، واستغلال الخدمات المقدمة من البريد المصري، كما يستطيع العميل متابعة رصيد النقاط الخاص به من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج، ويمكنه استبدال «الوينات» أو قسائم الشراء والخصومات من خلال شبكة متميزة ومختارة من أفضل المحال التجارية والخدمات المختلفة.

برنامج نقاط من البريد المصري

ويستطيع العميل الاطلاع على النقاط من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج المكافآت «وين» المقدم من البريد المصري، والتي تمكنهم من دفع الفواتير وشحن الرصيد، إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى، ومنها الشراء من المحال التجارية بكل سهولة، وذلك من خلال إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول.

خطوات استخدام برنامج نقاط من البريد المصري

ويقدّم برنامج الخصومات والمكافآت «وين Win» لأول مرة لجميع العملاء مقابل كل معاملة يقوم بها العميل، ويعمل البرنامج على تفعيل نظام تراكمي للنقاط «وينات» بعد كل معاملة يجريها العميل باستخدام بطاقات البريد المصري في عمليات الشراء المباشر أو التسوق عبر الإنترنت، إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى من خلال البطاقات المعتمدة لذلك.

ويستطيع العميل استخدام النقاط «الوينات» المجمعة كوسيلة سداد كلية أو جزئية عند شراء أي من المنتجات والخدمات المقدمة، من خلال شبكة من التجار ومقدمي الخدمات المشتركين في البرنامج، والتي يزيد عددهم عن 150 تاجرًا منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية.

ويمكنك التأكد من بياناتك من خلال التواصل مع خدمة العملاء، من خلال الأرقام: (16789 - 0235315900)، وتبدأ مواعيد العمل من الساعة 08:00 صباحًا وحتى الساعة 10:00 مساءً طوال أيام الأسبوع، ما عدا أيام الجمعة والسبت وأيام العطلات الرسمية تكون مواعيد العمل من الساعة 10:00 صباحًا وحتى الساعة 07:00 مساءً.