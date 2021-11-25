جوائز دفتر توفير البريد «سيارة وعمرة وربع مليون جنيه».. طريقة الاشتراك

يبحث الجميع عن العائد المادي الشهري فى القطاع المصرفي، وتقدم هيئة البريد خدمة مالية وهي فتح حساب دفتر توفير البريد، الذي يقدم امتيازات منها السحب على سيارة وعمرة بالإضافة إلى جائزة مالية قيمتها ربع مليون جنيه، ودفتر التوفير هو وثيقة مالية تعتبر سندا بيد المودع «صاحب الحساب» خاصا باسمه وغير قابل للتحويل يقيد فيه جميع عمليات الإيداع والاسترداد، وإضافة العائد السنوى المستحق طبقاً للنسب المقررة والمعلن عنها فى التوقيتات التى تحددها الهيئة العامة للبريد، خاصة بعد أن جرى الإعلان عن تطويره وتستعرض «الوطن» ما تقدمة الهيئة الحكومية للمواطن في ظل مبادرات البنك المركزي

مزايا دفتر توفير البريد المصري

- ضمان الحكومة للمبالغ المودعة وعائدها.

- ضمان سرية أرصدة دفاتر التوفير.

- الصرف من أي مكتب بريد.

- إعفاء كافة الاستمارات والنماذج المستعملة في أعمال التوفير من جميع الرسوم بما فيها رسم الدمغة.

- تيسيراً على أصحاب المعاشات يمكنهم فتح دفاتر توفير وإيداع قيمة المعاشات المستحقة لهم بهذه الدفاتر تلقائياً كل شهر.

- إمكانية استخراج كشف حساب للعميل حسب رغبته لتقديمه لأي جهة باللغة العربية أو بلغة أجنبية مقابل أجر 20 جنيها للغة العربية و35 جنيها للغة الأجنبية.

جوائز السحب هيئة البريد

- سحب السيارة: يتم السحب على سيارة 3 مرات في العام بدون اشتراك.

- سحب العمرة: يتم السحب على 45 عمرة مرتين في العام باشتراك رمزي 10 جنيهات.

- سحب الربع مليون: يتم السحب على 21 جائزة مجموعها ربع مليون جنيه أربع مرات في العام باشتراك رمزي 5 جنيهات.

خطوات فتح الدفتر

- أي شخص يبلغ من العمر 16 عاماً.

-أي شخص تحت الوصاية أو الولاية أو القوامة أو الغائب بشرط أن يقدم المستندات اللازمة لذلك.

-أى شخص اعتباري على أن يقدم طالب فتح الحساب ما يثبت إنشاءه وتسجيله والقرار بتفويض الطالب في تمثيله قانونياً.

- أي جهة إدارية بشرط أن تقدم طلباً بذلك موضحاً به من له حق التعامل باسمها ونموذج توقيعه.

- لا يجوز إصدار دفتر توفير باسم مستعار أو وهمي أو بالأحرف الأولى من اسم المودع أو لحامله.

- إذا لم يقم صاحب الدفتر بإجراء عمليات إيداع أو استرداد خلال خمسة عشر عاماً متصلة ولم يقدم دفتره للمراجعة طوال هذه المدة تقوم الهيئة بإخطاره بخطاب بعلم الوصول على آخر محل إقامة معروف له لتقديم الدفتر للمراجعة فإن لم يرد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره تصبح القيمة حقاً مكتسباً للصندوق ولا يحتج على الصندوق بتغيير محل الإقامة طالما لم يخطر به المودع.

المستندات والأوراق المطلوبة

الأفراد الطبيعيون:

- تحرير البطاقة 2 توفير.

- تقديم تحقيق الشخصية.

- استيفاء عدد 2 نموذج «34 توفير».

- المبلغ المودع في المرة الأولى «الحد الأدنى 10 جنيهات».

لشخص تحت الوصاية أو الولاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب: يضاف إلى ما سبق ما يثبت ذلك.

للأشخاص الاعتبارية:

- ما يثبت الإنشاء والتسجيل.

- خطاب تفويض من الجهة موضح به من له حق التعامل باسمها.