تطعيم 1.2 مليون طفل ضد شلل الأطفال في الشرقية بمشاركة 3310 فرق

قامت الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، والمشاركة في الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، بتطعيم مليون و251 ألفا و478 طفلا بمحافظة الشرقية، من عمر يوم وحتى 5 سنوات حتى الآن، وذلك خلال 3 أيام، بنسبة تغطية بلغت 100.5%.

انتشار الفرق الطبية في 331 قرية لتطعيم الأطفال

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزراة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية المشاركة في الحملة القومية يبلغ عددها 3310 فرق، بواقع 529 فرقة ثابتة بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، وعدد 2781 فرقة متحركة تجوب المنازل والحضانات، مقسمين إلى 2373 فرقة بالريف، و937 فرقة بالحضر بمراكز ومدن المحافظة، واستمرت الحملة حتى اليوم الأربعاء، لاستهداف مليون و244 ألفا و258 طفلا على مستوى المحافظة، ويتم التطعيم لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة بالمجان، من خلال الفرق الطبية والتي تعمل وفق خطة عمل محددة.

استمرار حملة التطعيم رغم الطقس السيئ

وأثنى وكيل وزارة الصحة على أداء الفرق الطبية المشاركة في الحملة، وما تم تحقيقه حتى الآن في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، والطقس شديد البرودة، مقدماً لهم الشكر على جهودهم المخلصة المبذولة وعطائهم المستمر للحفاظ على صحة وسلامة أبناءنا وبناتنا الأطفال.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لتطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال، وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ودعم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لتوفير أفضل رعاية طبية للمواطنين.