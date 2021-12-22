ضبط 7977 شخصا لعدم ارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة

شنت وزارة الداخلية حملات عدة استهدفت متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

ضبط 206 قضايا في مجال منع تداول «الشيشة»

وذكرت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها، أنه في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتي:

- ضبط 7977 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، حيث جرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 7952 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 25 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة

- تحرير 795 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

- ضبط 206 قضايا في مجال منع تداول الأرجيلة (الشيشة)، بإجمالي مضبوطات 1275 أرجيلة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات حرصاً على سلامة المواطنين.