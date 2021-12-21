ضبط 220 طربة حشيش بحوزته 3 عناصر إجرامية في بني سويف والبحيرة

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.. فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) بالإشتراك مع مديريتى أمن (بنى سويف - البحيرة) نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرتى قسمى شرطة (بنى سويف - النوبارية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى:

مديرية أمن بنى سويف

ضبط (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) حال إستقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة بنى سويف الجديدة .. وبحوزتهما (120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

مديرية أمن البحيرة

ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بالبحيرة) حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة النوبارية ..وبحوزته (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (2,200,000) إثنان مليون ومائتان ألف جنيه تقريباً.

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.