ضبط استوديو غير مرخص في الجيزة

ضبطت أجهزة الأمن أحد الأشخاص بتهمة إنشاء وإدارة استوديو تسجيل صوتي مجهز كاملاً «بدون ترخيص» كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

المتهم استخدم الاستوديو بهدف تحقيق الربح المادي بالمخالفة للقانون

وتبين أن المتهم يستخدم أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لعدة شركات دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وكذا مصنفات سمعية مسجلة داخل الاستوديو المشار إليه، وقيامه بإنشاء قناة على موقع «اليوتيوب» بدون ترخيص يقوم من خلالها ببث الأعمال غير المرخصة التي يتم إنتاجها بالاستوديو بهدف تحقيق الربح المادي بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الاستوديو المشار إليه، وأمكن ضبط المذكور، وبتفتيش مكونات استوديو الصوت في حضوره تم ضبط (هارد ديسك محمل عليه برامج تسجيل صوتية تستخدم في تسجيل الصوت وفلترته وهي مقلدة ومنسوخة دون موافقة الشركات المالكة لتلك البرمجيات – مجموعة من مقاطع وكليبات لمطربين شعبيين يتم إعدادها داخل الاستوديو – كارت صوت يستخدم للتسجيل داخل الاستوديو – فلتر صوت يستخدم فى تنقية الصوت أثناء التسجيل بالاستوديو – مايك يستخدم فى أعمال التسجل الصوتى داخل الاستوديو- سماعة أذن تستخدم أثناء التسجيل بالإستوديو – هاتف محمول يوجد عليه آثار ودلائل على إدارة قناة عبر موقع يوتيوب، ومحمل عليها أغانى وكليبات من إنتاج الاستوديو المشار إليه).

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بأنه مالك الإستوديو المشار إليه وارتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى.