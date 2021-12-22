ضبط كيان تعليمي وهمي في البحيرة يبيع الشهادات الدراسية المزورة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط كيان تعليمي وهمي في البحيرة، يعمل في تزوير الشهادات والمستندات الدراسية مقابل مبالغ مالية للراغبين.

الكيان الوهمي تديره سيدة انتحلت صفة طبيبة نفسية

وتبين قيام (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الإسكندرية) بإنشاء وإدارة كيان تعليمي وهمي (مركز للصحة النفسية «بدون ترخيص» - كائن بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة)، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامي في مجال تزوير المستندات والشهادات الدراسية والنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات عليا في تخصصات مختلفة واعتمادها من الجهات الحكومية المختلفة، وانتحالها صفة طبيبة في الصحة النفسية.

وتمكنت المتهمة من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن البحيرة تم استهداف المذكورة وضبطها، وبتفتيش مقر المركز المشار إليها عُثر على (مجموعة كبيرة من الشهادات المزورة باللغتين الأجنبية والعربية منسوبة للعديد من الجامعات الرسمية والهيئات الحكومية – العديد من الشهادات خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار المركز – شهادات تدريب مزورة منسوبة لإحدى الجهات الحكومية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية – 2 كلاشيه منسوب للمركز) ، وكذا (هاتف محمول - جهاز حاسب آلى) بفحصهما تبين احتواؤهما على عدد من الشهادات ممهورة بأختام مقلدة ومنسوبة للعديد من الهيئات والجهات الحكومية) ، وبمواجهة المتهمة المذكورة أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.