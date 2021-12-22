«الري»: تنفيذ مشروعات لحماية شواطئ المدن الساحلية بتكلفة 180 مليار جنيه

أعلن وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ بالمدن الساحل المتوسط في مصر بتكلفة تقدر بـ 180 مليار جنيه، وتستهدف اكتساب أراضي غارقة تقدر بـ 50 ألف كيلو متر مربع، من خلال مشروعات الحماية الحجرية.

زيارة وزير الري لمطروح لتدشين مشروعات الألسنة

وقال وزير الري والموارد المائية خلال زيارته إلى محافظة مطروح، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ونواب مطروح والقيادات التنفيذية والشعبية والتنفيذية، إنه سيتم تدشين المرحلة الثانية من مشروع إنشاء الألسنة الحجرية لحماية شواطئ مرسى مطروح وبعض المدن الساحلية من النحر البحري بمنطقة الأبيض.

إنشاء ألسنة بحرية لحماية الشواطئ في 4 محافظات

وأكد وزير الموارد المائية والري أن المدن التي سيجرى إنشاء مشروعات حماية الشواطئ بها هم 4 «دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، مرسى مطروح».

ولفت وزير الموارد المائية والري خلال زيارته لمطروح، أنه جرى بالفعل استعادة واكتساب 10 مليون متر مربع غارقة على البحر وهو ما يعادل 50 ألف كم متربع، نتيجة أعمال النحر البحري.

مشروعات حماية الشواطئ وحصاد مياه الأمطار

وأكد الوزير على اهتمام القيادة السياسية بمشروعات حماية الشواطئ على مستوى مصر ومشروعات حصاد مياه الأمطار من خلال إنشاء آبار المياه لتجميع وتخزين المياه، خاصة في المحافظات الصحراوية مثل محافظة مطروح، وذلك بتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار واستغلالها من الأهالي في الشرب وتنمية المناطق المختلفة في مطروح، خاصة القرى والنجوع والمناطق النائية.