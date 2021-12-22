فرص للشباب وصغار المربين والمرأة المعيلة في مشروع إحياء مشروع البتلو

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن مشروع إحياء البتلو من المشاريع القومية التي تساهم في خفض أسعار اللحوم لمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار وتلبية الاحتياجات من اللحوم الحمراء، وذلك في إطار خطة الدولة للاهتمام بتنمية وزيادة الثروة الحيوانية.

إقامة مشروعات حيوانية وخلق فرص عمل حقيقية

وأضاف محافظ الشرقية أن الهدف من إحياء مشروع البتلو الوصول لصغار المربين وشباب الخريجين والمرأة المعيلة بمنحهم قروضا لشراء عجول البتلو من الأبقار والجاموس وأعلاف التغذية بفائدة مخفضة تصل إلى 5% لإقامة مشروعات حيوانية وخلق فرص عمل حقيقية وعودة القرية المنتجة وزيادة اللحوم الحمراء.

من جانبه أشار المهندس علي لاشين، وكيل وزارة الزراعة، أن مشروع إحياء البتلو يُساهم في سد الفجوة الغذائية والقضاء على جشع التجار ويخدم صغار المربيين والخريجين والمرأة الريفية والشركات من خلال منح قروض بنسبة فائدة 5% متناقصة بواقع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه لشراء الرأس الواحدة وخمسة آلاف جنيه تغذية، مشيراً إلى أنه يتم معاينة الطلبات من خلال لجنة ثلاثية من البنك الزراعي المصري والطب البيطري ومديرية الزراعة بمراكز وقرى المحافظة، طبقاً للاشتراطات التي وضعتها وزارة الزراعة.

وجود رخصة تشغيل أو تصريح مزاولة نشاط

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أن العجلات المحسنة التي تأتي من الخارج دورتها تسمينياً 6 أشهر بفائدة 2.5% ويتم التمويل من البنك الزراعي بشروط ميسرة وعائد 5% سنوياً بحد أقصى 50 رأساً مع إمكانية التأمين على الرؤوس بنسبة مخفضة لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بشرط توافر رخصة تشغيل أو تصريح مزاولة نشاط لمزارع المستفيدين لأكثر من عشرة رؤوس.

بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي المصري

وأضاف أنه خلال الفترة من 2014 وحتى 2017 في المرحلتين الأولى والثانية، تم توفير 1335 رأس ماشية لعدد 49 متعاقدا بنسبة فائدة 7% وبقيمة مالية بلغت 5 ملايين و218 ألف جنيه، وخلال الفترة من ديسمبر 2017 وحتى نوفمبر 2021 تم توفير 84871 رأس ماشية لعدد 1864 عميلا، بنسبة فائدة 5% وبتمويل مالي وفقاً للبروتوكولات بين وزارة الزراعة والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، لتوفير الدعم اللوجيستي والفني والمالي لصغار المزارعين والمربين في مجال تربية الماشية، لافتاً إلى أن مراكز تجميع الألبان بنطاق المحافظة بلغت 109 مراكز لتجميع وتصنيع الألبان، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة لتطوير هذه المراكز 21 طلبا، تم تنفيذ 19 طلب معاينة من المربين، وتم التعاقد مع البنك لعدد 15 طلبا، وتم الصرف لعدد 10 متعاقدين وتطوير مراكز تجميع الألبان الخاصة بهم.