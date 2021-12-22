هيئة الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا الخميس: أمطار تصل إلى القاهرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان، قبل قليل، عن حالة الطقس غدًا الخميس، إذ يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس غدًا

وقال خبراء الأرصاد، إنّ هناك نشاط للرياح غدًا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، فضلًا عن تكوّن الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويتوقع الخبراء أن تكون الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، كما يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من جنوب الدلتا قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 17 10

الإسكندرية 17 10

وادي النطرون 17 11

طنطا 17 10

شبين الكوم 17 10

دمنهور 17 10

بلطيم 17 11

مطروح 16 10

السلوم 16 11

سيوة 16 05

بورسعيد 18 10

دمياط 18 11

الزقازيق 17 10

المنصورة 17 10

الإسماعيلية 17 10

السويس 17 10

العريش 17 11

رفح 17 11

رأس سدر 17 12

نخل 16 07

نويبع 19 14

طابا 18 10

كاترين 11 00

الطور 19 13

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 22 14

مرسى علم 21 14

الفيوم 17 08

بني سويف 17 08

المنيا 18 07

أسيوط 17 08

سوهاج 19 09

قنا 20 09

الأقصر 21 09

أسوان 22 10

إدفو 22 10

أبو سمبل 20 10

الوادي الجديد 19 09

شلاتين 26 15

أبو رماد 25 15

حلايب 23 16

رأس حدربة 24 16