الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة: أمطار ورياح.. والصغرى 5 درجات

أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية باستمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة. وأعلنت الأرصاد أنه يسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة ويصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

تساقط أمطار لمدة 48 ساعة

وخلال الـ48 ساعة المقبلة، يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة.

ووفق الأرصاد، تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتتكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

غياب أشعة الشمس يزيد من إحساس انخفاض الحرارة

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في تصريحات تليفزيونية، إنّ غياب أشعة الشمس، يعمل على خفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ويكون الطقس شديد البرودة على كافة أنحاء الجمهورية خلال ساعات الليل ويصل لحد الصقيع، إذ تقل درجة الحرارة الصغرى عن 5 درجات بوسط سيناء.

وأضافت «غانم» أنّ البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي على سطح البحر المتوسط خلال الفترة الحالية وهو ما يجلب كتل هوائية من جنوب أوروبا والبحر المتوسط، وخلال ساعات النهار تنخفض درجات الحرارة بفعل الكتل الهوائية الباردة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة بين 18 و19 درجة مئوية، وتتراوح ليلا بين 8 و9 درجات، وفي شمال الصعيد ستقل عن هذا المعدل، كما يتوقع أن تسجّل درجات الحرارة في السواحل الشمالية درجات خلال ساعات الليل نحو 11 درجة مؤية.