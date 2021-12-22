تطعيم 981 ألف طفل ضد شلل الأطفال بمشاركة 2783 فريقا طبيا بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ أعمال تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال، من سن يوم وحتى 5 سنوات خلال الفترة من 19 وحتى 22 من ديسمبر الجاري، ضمن جهود الدولة للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، وحرصا على سلامة وصحة الطفل المصري.

إزالة أي معوقات تقابل الفرق المشاركة لتحقيق المستهدف

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أنه تم تطعيم 981229 طفلا من المستهدف، وذلك خلال فعاليات اليوم الثالث بنسبة تغطية 99.8%، مشيراً إلى متابعة أعمال الحملة بصفة مستمرة للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أي معوقات تقابل الفرق المشاركة بالحملة لتحقيق المستهدف، وللوصول إلى جميع الأطفال بالمراكز والقرى، مؤكداً على توحيد كافة الجهود لتحقيق الأهداف المطلوبة.

من جانبه، قال الدكتور علي قاسم، مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي، إن الحملة يتم تنفيذها من خلال 2783 فرقه ثابتة ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا، ومشيراً إلى أنه يتم التنبيه على الفرق باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ونظمت مديرية الصحة في وقت سابق، قافلة طبية بقرية حلوة بمركز مطاي، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1673 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

تنظيم قوافل طبية مجانية

وقال الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 279 حالة جراحة و504 حالات أطفال و239 باطنة و42 حالة قلب و123 نساء و83 أسنان و179 جلدية، و39 تنظيم أسرة، إلى جانب أنه تم عمل 71 تحاليل مختلفة وعمل 63 حالة موجات صوتية، وعمل 4 حالات رسم قلب وعمل 8 حالة أشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 141 مترددا.