«الجزار»: 14 تجمعا عمرانيا جديدا في الصعيد تخدم 7 ملايين مواطن

قال الدكتور مهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن مدن ومحافظات صعيد مصر كانت تعاني من خلل في النسق العمراني، حيث تتجاوز نسبة الحضر في مصر 45%، وفي آخر تقرير للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمستوطنات البشرية كان يتحدث عن التنمية المستدامة وأشار إلى أن 50% من سكان العالم يعيشون في الحضر، وفي 2030 سيعيش 60% من سكان العالم في الحضر.

الجزار: نسعى لاصلاح الخلل الديموغرافي بالصعيد

وأضاف «عاصم» في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول وعدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد، أن اكثر من 65% من إجمالي الناتج العالمي يعزى إلى الحضر والمدن، لكن نسبة الحضر في صعيد مصر لم تكن تتجاوز الربع، و75% من المواطنين كانوا يسكنون في المناطق الريفية.

وتابع وزير الإسكان: "إصلاح هذا الخلل الديموغرافي في التوزيع السكاني كان هدفا رئيسًا لخطة الدولة المصرية في تنمية الصعيد، وكان الخلل في النسق العمراني هو الخلل الأكبر، فمدن صعيد مصر ذات مقومات نمو اقتصادي ضعيفة، وبالتالي تم إضافة 14 تجمع عمراني جديد في صعيد مصر تستوعب أكثر من 7 ملايين نسمة منهم 8 تجمعات من مدن الجيلين الثاني والثالث و6 مدن جديدة من مدن الجيل الرابع التي تم العمل فيها بداية من عام 2014 بالإضافة إلى 6 مدن جديدة موجودة في المخطط الاستراتيجي القومي حتى عام 2052".