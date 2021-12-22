مدبولي: «حياة كريمة» تطور 65% من مراكز الصعيد و63% من القرى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تدرك الفارق بين الريف المصري وريف الصعيد، موضحا أنّ مبادرة «حياة كريمة» ستطور 65% من مراكز الصعيد، و63% من إجمالي القرى في الصعيد، مشيرا إلى أنّ المرحلة الأولى للمبادرة يستفيد منها 18 مليون مواطن، منها 10 ملايين في الصعيد.

حياة كريمة

وأضاف مدبولي، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفل افتتاح عدد من المشروعات التنموية في صعيد مصر، أنّ المشروعات التي أطلقتها الدولة المصرية وضعها العالم من أكبر المشروعات، ومنها «حياة كريمة»، متابعا: «لو اتكلمنا عن المشروع ده، فهو بكل المقاييس مشروع بنأمل يغيّر الحياة في الريف المصري وريف الصعيد».

طريق الكباش والمتاحف القومية

وتابع رئيس الوزراء، أنّ محافظات صعيد مصر تضمّ المخزون الأكبر من الآثار المصرية، حيث افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي طريق الكباش بعد تطويره مؤخرا، وجرى إنشاء عدد كبير من المتاحف القومية، سواء في سوهاج أو ملاوي، فضلا عن تطوير العديد من المعابد الأثرية التي كانت تعاني من الإهمال لسنوات.

ومن المقرر أن يتفقد الرئيس السيسي اليوم، مدينة ناصر التي تعد من أهم المشروعات العملاقة في صعيد مصر، بعد الانتهاء من طريق الهضبة الغربية وعمارات سكن مصر والإسكان الاجتماعي ودخول المرافق للمدينة، التي تضم أكبر كاتدرائية وأكبر مسجد، وبلغت استثماراتها 3 مليارات و657 مليون جنيه لإنشاء أكبر تجمع سكني في المحافظة، يحتوي على جميع الخدمات والمرافق على مساحة 6006.2 فدان لإقامة التجمع العمراني الجديد لتستوعب 400 ألف نسمة ويوفر 90 ألف فرصة عمل جديدة.