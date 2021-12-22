السيسي يفتتح مشروع مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتان في أسيوط

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، افتتاح مشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتان بمعامل أسيوط لتكرير البترول بطاقة إنتاجية 800 ألف طن بنزين سنوياً وباستثمارات بلغت 450 مليون دولار، وذلك خلال زيارته للمحافظة اليوم لافتتاح بعض المشروعات القومية في مجال البترول والكهرباء ومشروعات الإسكان، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء عصام سعد محافظ أسيوط وبعض الوزراء وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

800 ألف طن بنزين حكم إنتاج المجمع سنوياً

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المجمع الجديد لإنتاج البنزين عالي الأوكتان بأسيوط من المشروعات القومية والتنموية التي نفذتها وزارة البترول والثروة المعدنية باستثماراته البالغة 450 مليون دولار لمنطقة العمليات والمرافق والخدمات الخاصة بالمجمع وإنتاجه البالغ نحو 800 ألف طن بنزين سنوياً، واصفًا إياه بإنه إضافة قوية ونجاحًا جديداً لخطط زيادة الطاقة التكريرية التي تنفذها الوزارة في معامل التكرير بالمنطقة الجغرافية البترولية بأسيوط والتي تضم شركات (أسيوط لتكرير البترول، وأنابيب البترول، وبتروجاس، والتعاون للبترول، والسهام والوطنية لتصنيع البترول «أنوبك»، والنيل للبترول).

أكبر مجمع بترولي في الوجه القبلي

وأضاف أن «المجمع الجديد يمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بتقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية وكذلك تخفيف الضغط على الشبكة القومية للطرق بتوفير احتياجات الصعيد من البنزين، والتي كان يتم نقلها بواسطة سيارات النقل وتأمين إمدادات الوقود ويعد أكبر مجمع بترولي في الوجه القبلي ويتولى مسئولية المنطقة الجغرافية البترولية لصعيد مصر فضلا عن مواكبة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية وتقليص الكميات التي يتم استيرادها من الوقود (البنزين والسولار والبوتاجاز)».

وأشار إلى أن المجمع الجديد يوفر فرص عمل مؤقتة ودائمة، بالإضافة إلى الحد من التلوث عند نقل المنتجات البترولية من منطقة إلى أخرى والتوسع في صناعة التكرير ضمن رؤية وزارة البترول لتصبح مصر أكبر مركز للطاقة بالمنطقة.

نقلة حضارية شاملة لتحسين مستوى المعيشة

وأشاد محافظ أسيوط بجهود وإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في التوسع في برامج ومشروعات تنمية الصعيد والتي ستسهم في إحداث نقلة حضارية شاملة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، لافتاً إلى أن البترول والطاقة هما قاطرة التنمية المستدامة التي تعتمد عليهم معظم المشروعات القومية اعتماداً أساسياً، مشيداً بالدور الذي تقوم به وزارة البترول والثروة المعدنية لتأمين احتياجات الصعيد من المنتجات البترولية وذلك بتطوير ورفع كفاءة معامل شركة أسيوط لتكرير البترول.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد زار محافظة أسيوط في مايو 2016 وتم خلالها افتتاح المرحلة الأولى لمحطة كهرباء غرب أسيوط الجديدة بقدرة انتاجية 1500 ميجا وات، وتعد واحدة من أضخم محطات الكهرباء في مصر وتضم 8 وحدات توليد كهرباء قدرة كل وحدة 125 ميجاوات وتنفذ على 3 مراحل.

كما زار الرئيس المحافظة عام 2018 وتم خلالها افتتاح مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية، والذي يعد من أكبر المشروعات القومية التي نفذتها الدولة خلال الأونة الأخيرة وذلك في إطار تنمية محافظات الصعيد.