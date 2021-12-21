القوات المسلحة تعلن بدء التسجيل بسجل قيد الموردين للشركات المحلية

أعلنت وزارة الدفاع عن بدء التسجيل بسجل (قيد الموردين) للشركات التي ترغب في التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالي 2022 / 2023، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تيسير الإجراءات لشركات القطاع المدني التي ترغب في التعامل معها.

وتضمن إعلان وزارة الدفاع أن يتم فتح باب التسجيل للشركات المحلية (المتقدمة لأول مرة - التي تنتهي الموافقة الأمنية لها بتاريخ 30 / 6 / 2022)، والتي ترغب في التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالي (2022 / 2023) من خلال قيام تلك الشركات بتسجيل البيانات الخاصة بها على موقع (منظومة إصدار الموافقات الأمنية) من خلال الرابط التالي: (https://sapprovals.mod.gov.eg) اعتبارا من 1 / 1 / 2022.

وجاء بالإعلان، أنه عقب قيام الشركات بالتسجيل يتم إخطارها على الموقع عاليه بكافة البيانات / الأوراق المطلوب استيفائها وحجز موعد لتقديمها لمجمع خدمات الأمن الحربي الكائن في (1 ش أحمد تيسير - أمام مجمع طيبة التجاري - طريق النصر - ميدان الشهيد هشام بركات - مدينة نصر).