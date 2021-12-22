منها الحبس والغرامة.. عقوبة تغيير نشاط الوحدات السكنية في الإسكان الاجتماعي

قال المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن قانون الإسكان الاجتماعي يمنع مستفيدي تلك الوحدات من التصرف فيها سواء بالإيجار أو البيع بتغير النشاط.

وأضاف «حسن» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في حالة قيام المواطن المستفيد من وحدات الإسكان الاجتماعي بتغيير نشاط الوحدة الخاصة به فإن هذا يعرضه إلى العديد من العقوبات، وهي السجن والغرامة وسحب الوحدة.

الصندوق له حق التصالح في المخالفة بشرط واحد

وأشار «حسن»، إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي له الحق في التصالح في المخالفة بشرط واحد فقط، وهو أن يعود نشاط الوحدة إلى ما كانت عليه، بالإضافة إلى أنه هناك لجان ضبطية قضائية من صندوق الإسكان الاجتماعي ومديرية الإسكان وأجهزة المدن للتفتيش والمرور على وحدات الإسكان الاجتماعي التي تم تخصيصها للمواطنين المستحقين للتأكد من قيام المواطن باستخدامها في الغرض المخصصة من أجله وهو السكن وليس البيع أو الإيجار.

طريقة التقديم للحصول على وحدة إسكان اجتماعي

وللحصول على شقق الإسكان الاجتماعي في البداية يجب التوجه إلى مكاتب البريد، لشراء كراسة الشروط بالمبلغ الذي يقره الصندوق فور الإعلان عن الطرح، وبعد ذلك ملء استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط، وسداد قيمة المصروفات الإدارية، وسداد مقدم جدية الحجز.

وبعد ذلك يزور المتقدم الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال الحساب الشخصي واختيار التقديم على وحدة سكنية وتحديد مشروع الإسكان الاجتماعي، ثم اختيار المساحة وفقا لكل مشروع وفي النهاية يتم كتابة البيانات المطلوبة في طلب التقديم، ورفع الأوراق المطلوبة، وتأكيد الطلب، ثم تظهر رسالة في النهاية بتأكيد الطلب.