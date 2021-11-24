لحاجزي الإعلان الـ15.. 3 أرقام للتواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي

أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أرقام خط ساخن، تسهيلا على العملاء المتقدمين لحجز وحدة سكنية، عملية البحث والمتابعة الدورية لأوراق الحجز، والاستعلام عن موقف الحجز الخاص هم، دون اللجوء للذهاب إلى مقر الصندوق، حيث يرغب عدد من المتقدمين للحصول على وحدة سكنية، ضمن الوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في متابعة حالة أوراقهم المقدمة للحجز، وذلك عقب سحب كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أرقام الخط الساخن للتواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، للاستعلام عن شقق الإعلان الخامس عشر للإسكان الاجتماعي.

أرقام الخط الساخن للتواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي

- 1188 من أي محمول.

- 5777 من أي محمول.

- 090071117 من أي خط أرضي.

وتعمل أرقام الخط الساخن الخاصة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من 9 صباحًا وحتى 9 مساء.

ليست هذه الأرقام الخاصة بالخط الساخن، هي السبيل أو الطريقة الوحيدة للتواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بل أتاح الصندوق أيضا، الاستعلام إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق، وذلك باستخدام الرقم القومي للمستعلم.

بجانب الاستعلام عن طريق الصفحة الرسمية للصندوق على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، التي يمكن إرسال جميع الاستفسارات عليها، ومن ثم الإجابة عليها.

وخلال هذه الفترة، ينتظر المواطنون المتقدمون لحجز وحدة سكنية، بالإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعى، والتى تمثلت فى الوحدات السكنية ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين 2»، إعلان أسماء الفائزين بالوحدات السكنية، إذ إنتهى الحجز وتقديم البيانات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ويتم تخصيص الوحدات أحيانا إلكترونيا «أون لاين»، عن طريق قرعة عشوائية، ويتم تخصيص الوحدات وفقًا لنظام الأولوية المنصوص عليها داخل كراسة الشروط.