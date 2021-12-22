صحة البحر الأحمر: حملة شلل الأطفال تجاوزت 100% من المستهدف

كشف الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، التي يجري تنفيذها بمختلف مدن ومناطق المحافظة، نجحت في تطعيم جميع الأطفال، بنسبة تغطية تتجاوز أكثر من 100% من المستهدف.

وقال وكيل وزارة الصحة، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم الأربعاء، إن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف 64 ألف و229 طفلاً، من عمر يوم حتى 5 سنوات، لافتاً إلى أن الحملة تجري تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة.

وأضاف «مرعي» أن فاعليات الحملة بدأت يوم الأحد الماضي، بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، مؤكداً أن جميع الفرق الطبية تعمل وفق خطة معدة مسبقاً، وتم عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة، واستمرت لمدة أربعة أيام، وذلك بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

تطعيم جميع أطفال البحر الأحمر ضد شلل الأطفال

وأشاد وكيل وزارة الصحة بمجهود الفرق الثابتة والمتحركة المشاركة في أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمدن رأس غارب والقصير وسفاجا والشلاتين، لتحقيق المستهدف بنسبة تجاوزت 100% من المستهدف، ووضع العلامات الإرشادية، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، ومن وصول الخدمة وتطعيم جميع الأطفال المستهدفين بالحملة.

وكيل وزارة الصحة يجتمع بمشرفي الحملة

وفي سياق آخر، عقد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اجتماعاً اليوم الأربعاء، مع مشرفي الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، بحضور الدكتورة نرمين ناجي، مدير الطب الوقائي، ومشرف الوزارة، ومشرفي الحملة بالمحافظة، حيث تم مناقشة السلبيات والإيجابيات في أداء الحملة.