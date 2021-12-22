نصائح لتجنب الأمراض في فصل الشتاء.. عصائر طبيعية ومشروبات ساخنة

بدأ فصل الشتاء رسميًا أمس، والذي يوافق 21 ديسمبر من كل عام، إذ من المقرر أن يستمر نحو 88 يومًا و23 ساعة و35 دقيقة، وفقًا للحسابات الفلكية، لينتهي في 20 من مارس 2022، ويرتبط فصل الشتاء مع أغلب المواطنين بانتشار الأمراض مثل الإنفلونزا والسعال والحمى، لذا كثرت عمليات البحث حول نصائح لتجنب هذه الأمراض خاصة مع انتشار الفيروسات المعدية مثل كورونا ومتحور أوميكرون.

نصائح لتجنب أمراض فصل الشتاء

وكان الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية قدّم بعض النصائح لتجنب أمراض فصل الشتاء تتمثل في الآتي:

- تناول الفواكه الطبيعية الغنية بفيتامين «سي»، كاليوسفي، والبرتقال، والجوافة.

- تناول عصير الليمون، وإضافته لبعض الأطعمة كالسلطة أو الفول؛ لأنه يساعد على قتل الميكروبات التي تكثر خلال البرد، وتؤدي إلى الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

- تجنب المشروبات والمياه المثلجة أو الباردة، ومن الأفضل تناول تلك التي في نفس درجة حرارة الغرفة.

- تناول المشروبات الساخنة، كالكراوية، والكركديه، والكاكاو.

- ممارسة الرياضة؛ لأنها تقي من الأمراض المرتبطة بدخول الشتاء، مثل الاكتئاب.

- تناول الكمون كمشروب ساخن يقلل من احتمالية الإصابة بنزلات البرد، ويحمي الصدر، ومفيد للكحة.

- تناول الشوفان، والتفاح، والمكسرات، لزيادة المناعة من الإصابة بأمراض الشتاء.

كما قدّم بعض النصائح للحفاظ على الجلد خلال فصل الشتاء، أهمها الآتي:

نصائح الحفاظ على الجلد خلال فصل الشتاء

1- لا ترتدي أنت أو أطفالك أي ملابس صوفية على الجلد مباشرة، ولا تضع الكوفيات الصوف على رقبتك، أو وجهك ويفضل مراعاة أن تكون قطنية.

2- لا تجلس مباشرة أمام المدفأة أو أي مصدر حراري آخر، بل كن حريصًا على التواجد بعيدا عن تلك المصادر الحرارية.

3- أكثر من شرب المياه بما لا يقل عن ثلاث لترات مياه في اليوم.

4- لا تغسل يديك أو وجهك بالمياه الباردة ولا تستحم ولا تتوضأ بها، مع مراعاة استخدام المياه الدافئة دائمًا.

5- لا تترك أي آثار لمياه على يديك أو وجهك أو حول الفم بعد غسلهم واحرص على تجفيفهم جيدًا.

6- إذا تواجدت في غرفة مزدحمة؛ لا تغلق جميع النوافذ ويفضل فتح جزء من النوافذ للتهوية المستمرة.