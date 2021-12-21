الأرصاد تكشف سمات فصل الشتاء ودرجات الحرارة المتوقعة: يبدأ اليوم رسميا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنّ فصل الشتاء يبدأ رسميا وجغرافيا اليوم الثلاثاء، إذ يبدأ في الـ21 ديسمبر من كل عام، ووفقًا للحسابات الفلكية فإنّ فصل الشتاء يستمر نحو 88 يومًا و23 ساعة و35 دقيقة، ليكون موعد انتهاء فصل الشتاء 2021 في الـ20 من مارس 2022، ليبدأ بعده فصل الربيع في الـ21 من الشهر ذاته وينتهي في الـ20 من يونيو 2022.

بداية فصل الشتاء رسميًا

ومع بداية فصل الشتاء، تقول «غانم» في حديثها لـ«الوطن» إنّه بدءًا من اليوم ومع بدء فصل الشتاء رسميًا نشهد تحسنا ملحوظا في الأحوال الجوية، لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، ومع هدوء نشاط للرياح تتراوح درجة الحرارة بين 17 و18 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة، كما تهدأ حركة الرياح لنستشعر الدفء في الأحوال الجوية وإن ظلت درجات الحرارة منخفضة.

وأضافت عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنّ فصل الشتاء هذا العام يكون مقاربًا لشتاء العام الماضي، وتكون درجات الحرارة حول معدلاتها العام الماضي والـ5 أعوام السابقة، إلا أنّه يتوقع زيادة كميات الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد عن العام الماضي، فيما تكون كميات الأمطار على القاهرة والوجه البحري ستكون في معدلاتها الطبيعية التي نشهدها خلال فصل الشتاء.

توقعات بمزيد من الانخفاض في الحرارة

ويتوقع خبراء الأرصاد المزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، وخاصة درجة الحرارة الصغرى، أثناء ساعات الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر ليسود طقس باردًا ليلًا، كما تزداد كثافة الشبورة المائية وفترة تكوّنها صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة حتى شمال الصعيد ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

بعض النصائح الواجب اتباعها خلال فصل الشتاء

وقدّمت عضو المركز الإعلامي بعض النصائح التي يجب اتباعها خلال فصل الشتاء والمتمثلة في الآتي:

- تناول الفواكه الطبيعية الغنية بفيتامين سي، كاليوسفي، والبرتقال، والجوافة.

- تناول عصير الليمون، وإضافته لبعض الأطعمة كالسلطة أو الفول؛ لأنه يساعد على قتل الميكروبات التي تكثر خلال البرد، وتؤدي إلى الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

- تجنب المشروبات الساقعة والمياه المثلجة أو الباردة، ومن الأفضل تناول التي في نفس درجة حرارة الغرفة.

- تناول المشروبات الساخنة، كالكراوية، والكركديه، والكاكاو.

- ممارسة الرياضة؛ لأنها تقي من الأمراض المرتبطة بدخول الشتاء، مثل الاكتئاب.

- تناول الكمون كمشروب ساخن يقلل من احتمالية الإصابة بنزلات البرد، ويحمي الصدر، ومفيد للكحة.

- تناول الشوفان، والتفاح، والمكسرات، لزيادة المناعة من الإصابة بأمراض الشتاء.