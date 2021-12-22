حبس المتهم بقتل والده في أوسيم 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمرت جهات التحقيق بحبس «أسامة. م»، يعمل بمحل كشري، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل والده البالغ من العمر 59 عاما، موظف، في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة.

وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليه انفصل عن زوجته منذ نحو 4 سنوات ولديه 8 أبناء، كاشفة عن إقدام ابنه الأصغر على قتله، بعد حدوث خلافات فيما بينهما، أدت إلى الانفصال بين الطرفين.

بداية الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة أوسيم بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة موظف يبلغ من العمر 59 عاما، داخل مسكنه بدائرة القسم.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعميد هاني شعراوي رئيس القطاع والمقدم أحمد فرحات رئيس مباحث قسم شرطة أوسيم، عن أن وراء قتل المجني عليه نجله الأصغر.

وبالانتقال إلى مكان الواقعة، تبين العثور على جثة موظف في أواخر العقد السادس من عمره داخل غرفة نومه وسط بركة من الدماء، ومن خلال الفحص تبين وجود إصابات برأس المجني عليه.

كسر بالجمجمة أدى إلى الوفاة

جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت ندب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح الجثة.

وتبين أن المجني عليه كان يرتدي كامل ملابسه، ووجود كسر في عظام الجمجمة ونزيف حاد أدى إلى وفاته.

التحريات: المجني عليه هجر أسرته

وكشفت التحريات عن أن المجني عليه استأجر الشقة «مسرح الجريمة»، منذ أشهر عدة، بعد أن هجر زوجته وأبناءه بسبب رفضه الإنفاق عليهم.

ورصدت كاميرات المراقبة، وفق التحريات، خروج نجل المجني عليه من شقة والده في وقت متأخر، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط نجل الضحية وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة بسبب ترك والده المنزل هربًا من تحمل مسؤولية الإنفاق عليهم. وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وكلفت النيابة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرة المتوفي، كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدا لتفريغها؛ للوقوف على التفاصيل الكاملة للواقعة.