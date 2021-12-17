المحققون يصادرون هاتف أليك بالدوين لتفتيشه في واقعة قتل مصورة بالخطأ

أصدر مكتب شرطة «سانتا في»، مذكرة لتفتيش هاتف الممثل الأمريكي أليك بالدوين الخلوي، وذلك ضمن التحقيقات في حادث مقتل مديرة تصوير فيلم «Rust» بعيار ناري خاطئ أثناء تصوير أحد المشاهد الفيلم، وأوضحت المحققة ألكسندرا هانكوك إن المحققين يسعون للحصول على أدلة قد تساعد في استكمال تحقيق كامل.

وأوضحت المححقة ألكسندرا هانكوك، أنها طلبت من أليك بالدوين ومحاميه تسليم الهاتف طواعية، وقيل لها أن تحصل على مذكرة، يقوم المحققون بتجميع الأحداث التي أدت إلى إطلاق النار على المصورة السينمائية هالينا هتشينز في 21 أكتوبر الماضي، وفي إفادة خطية، قالت هانكوك إنها أجرت بحثًا قصيرًا عن هاتف هتشينز، ووجدت محادثات حول الإنتاج يعود تاريخها إلى 14 يوليو الماضي، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

صانعة أسلحة فيلم «Rust»: أليك بالدوين اختار المسدس الذي أطلق النار منه على مديرة التصوير

كما تتضمن الإفادة الخطية تفاصيل مقابلة بالدوين الأولية مع المحققين، والتي لم يتم الإعلان عنها من قبل، في المقابلة، ذكر بالدوين أنه تبادل رسائل البريد الإلكتروني مع هانا جوتيريز ريد، صانعة الأسلحة حول الإنتاج، حول نوع السلاح الذي سيتم اختياره، حيث عرضت عليه خيارات مختلفة، واختار «كولت .45» الذي تم إطلاق منه الرصاصة التي أصابت مديرة التصوير.

وجاء في الإفادة: «قال إنه طلب مسدسًا أكبر، وأظهرت له أيضًا أنماطًا مختلفة من السكاكين للإنتاج، عُرض على أليك (كولت) بمقبض بني ومقبض من الكرز، وفي النهاية اختار المقبض البني».

في مقابلة مع جورج ستيفانوبولوس على قناة «ABC» قبل أسبوعين، قال بالدوين: «من غير المرجح أن أتهم بأي شيء جنائيًا»، ولكن في اليوم التالي، أصدرت المدعية المحلية ماري كارماك ألتويس، بيانًا، قالت فيه إنه لم يتم استبعاد أي تهم ضد أي شخص.

محامي أليك بالدوين: مستعد لتسليم هاتفه.. ولكن في حاجة لحماية خصوصيته

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» في 10 ديسمبر، أن جوتيريز ريد وديف هولز، مساعد المخرج، سلموا هواتفهم طواعية، وقال محامي «بالدوين»، للصحيفة إنه مستعد لتسليم هاتفه، لكنه بحاجة إلى حماية خصوصيته في الأمور غير ذات الصلة.

وطلبت المذكرة «جميع المعلومات والبيانات من الهاتف الخلوي فيما يتعلق بإنتاج الفيلم، وأي عضو يعمل في الإنتاج»، قد تتضمن هذه المعلومات الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو وسجل المكالمات وجهات الاتصال وبيانات GPS.