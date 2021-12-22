الصحة: «التأمين الشامل» أجرى أكثر من 45 ألف جراحة في الصعيد حتى الآن

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، إنّ مشروع التأمين الصحي الشامل يعمل في 6 محافظات، لم يكن بينها واحدة من الصعيد، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر تكليفا مباشرا بتضمين محافظتي والأقصر وأسوان في المرحلة الأولى للمشروع، وبالفعل بدأ التشغيل الرسمي في الأقصر، بينما تدخل أسوان في المنظوم في الربع الأول أو الثاني من العام المقبل.

تغطية خدمات الصحة لنحو 2.1 مليون مواطن في صعيد مصر

وأضاف عبدالغفار، خلال كلمته أمام الرئيس السيسي، في احتفالية افتتاح عدد من المشروعات التنموية في محافظة الصعيد، أنّ محافظة الأقصر تضمّ 6 مستشفيات و59 وحدة ومركز، مقابل 11 مستشفى و112 وحدة ومركز في أسوان، لتغطية خدمات نحو 2.1 مليون مواطن، حصلوا على أكثر 612 ألف فحص طبي، فضلا عن إجراء أكثر من 45 ألف عملية جراحية حتى الآن.

وتابع القائم بأعمال وزير الصحة، أنّ 38% من نساء الصعيد في سن الإنجاب، إذ ينجب الصعيد نحو 44% من مواليد الجمهورية سنويا، وبالتالي وفرت الدولة خدمات متعلقة بصحة الأسرة في عواصم المحافظات والقرى والنجوع.

خدمات الصحة النفسية في صعيد مصر

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أنّ الصحية النفسية مهمة، وبالتالي وفرنا خدمات كثيرة متعلقة بها على مستوى كل محافظات وقرى الصعيد.