السيسي يفتتح 11 محطة مياه وصرف صحي في صعيد مصر

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح 11 محطة مياه وصرف صحي، بواقع 4 محطات معالجة للصرف الصحي، و7 محطات تنقية مياه الشرب، وذلك عبر الفيديو كونفرانس، على هامش افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول.

افتتاح محطة مياه أبوقرقاص في المنيا بـ885 مليون جنيه

وشملت الافتتاحات محطة مياه أبو قرقاص بمحافظة المنيا، بطاقة 102 ألف متر مكعب بتكلفة 885 مليون جنيه، وتوسعات محطة الصرف الصحي بالعدوة بالمنيا، بطاقة 8000 متر مكعب يوميا بتكلفة 35 مليون جنيه، فضلا عن افتتاح المرحلة الثانية من محطة تنقية المياه بمدينة المنيا الجديدة، بطاقة 50 ألف متر مكعب يوميا، بتكلفة 53 مليون جنيه، ومحطة معالجة الصرف الصحي أبوشنب بالفيوم بطاقة 6000 متر مكعب يوميا بتكلفة 34 مليون جنيه.

افتتاح محطة مياه ديروط بـ400 مليون جنيه

كما افتتح الرئيس محطة مياه ديروط بأسيوط بطاقة 86 ألف كعب يوميا، وبتكلفة 400 مليون جنيه، ومحطة تنقية مياه الشرب بمدينة قنا الجديدة بطاقة 33 ألف متر مكعب يوميا وبتكلفة 216 مليون جنيه، وتوسعات محطة مياه دشنا بقنا بطاقة 34 ألف متر مكعب يوميا بتكلفة 170 مليون جنيه.

افتتاح محطة مياه فرشوط بـ300 مليون جنيه

وافتتح محطة مياه فرشوط بقنا بطاقة 34 ألف متر مكعب يوميا، وبتكلفة 300 مليون جنيه، توسعات محطة معالجة صرف الصحي طنسا ببني سويف بطاقة 2500 متر مكعب يوميا وبتكلفة 25 مليون جنيه، ومحطة معالجة الصرف الصحي أبوصير ببني سويف بطاقة 12 ألف متر مكعب لكل يوم وبتكلفة 197 مليون جنيه، وتوسعات محطة مياه شرب الواسطى ببني سويف بطاقة 6 آلاف متر مكعب لكل يوم بتكلفة 70 مليون جنيه.