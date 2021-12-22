السيسي: أنفقنا ما يقرب من 300 مليار جنيه في محطات المعالجة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر بعدما تنهي برنامجها في معالجة المياه ستكون في قمة دول العالم التي تعاملت مع المياه بأكبر حجم من الرشد والاقتصاد.

وأضاف السيسي خلال كلمته في افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، وعدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد: «خلال آخر 3 أو 4 أو 5 سنوات مضت أنفقنا 300 مليار جنيه في محطات المعالجة، مش هنخلي في الصعيد أي محطة مياه معالجة أولية».

افتتاح عدد من المشروعات الهامة

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات القومية في الصعيد، في مجال البترول والمرافق والبنية التحتية، منها مجمع إنتاج البنزين في شركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، إضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.

الدولة أنفقت أكثر من 375 مليار جنيه منذ عام 2014 حتى الآن

اهتمام غير مسبوق شهدته محافظات الصعيد، منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، إذ أنفقت الدولة أكثر من 375 مليار جنيه منذ عام 2014 حتى الآن، على المشروعات الخدمية، مثل: التعليم والصحة والمرافق والطرق، وبدأ تنفيذ برنامج التنمية للصعيد منذ 2018 في سوهاج وقنا، بالتعاون مع البنك الدولي، بقرض يصل إلى 500 مليون دولار، وتمويل مماثل للحكومة، وشمل البرنامج نحو 18 مليار جنيه، وامتد لمحافظتي سوهاج والمنيا، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعميم البرنامج على باقي محافظات الصعيد.

ويعمل برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر في العديد من القطاعات لتحقيق التنمية المتكاملة، وفي مشروعات المياه والصرف الصحي، خاصة مع توجيه 6 مليارات جنيه لبعض المناطق الصناعية، وتمويل التكتلات الإنتاجية، سواء في التصنيع الزراعي أو الحرف اليدوية.