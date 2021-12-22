عاجل.. توقيع بروتوكول تعاون بين مجلسي النواب المصري والبحريني

وقع مجلسا النواب المصري والبحريني برتوكول تعاون، اليوم الأربعاء، على هامش المباحثات التي أجريت مع فوزية بنت عبدالله رئيسة مجلس النواب البحريني.

ووقع المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مع رئيسة مجلس النواب البحريني، بروتوكولاً للتعاون بين مجلس النواب المصري ومجلس النواب البحريني، في ظل الرغبة الحثيثة من المجلسين لتوطيد وتعزيز التعاون البرلماني، على خلفية الميراث التاريخي والحضاري المُشترك ووحدة الانتماء التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

تبادل الخبرات التشريعية

ويهدف البروتوكول المُوقع بين مجلسي النواب المصري والبحريني إلى إضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات البرلمانية «المصرية - البحرينية»، وتبادل الخبرات التشريعية والبرلمانية، بما يُحقق المصالح المُشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، كما يتناول البروتوكول أدوات لتعزيز التنسيق البرلماني بين المجلسين في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، بما يكفل الدفاع عن القضايا الوطنية والعربية في تلك المحافل.

وفد برلماني بحريني

كما يأتي توقيع بروتوكول التعاون بين مجلس النواب المصري ونظيره البحريني في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها فوزية بنت عبد الله على رأس وفد برلماني بحريني رفيع المستوى إلى مصر، لإجراء مباحثات حول سبل تعزيز العلاقات المصرية – البحرينية، خاصة على الصعيد البرلماني.