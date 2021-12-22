محافظ الإسكندرية يعتذر لمجلس النواب عن الحضور: «الجو صعب»

أرجأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعها الذي كان من المقرر عقده اليوم، بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن عدد من الملفات الهامة بالمحافظة.

صعوبة الطقس بالإسكندرية

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إنه من المحتمل عقد هذه الجلسة الهامة يوم الأربعاء المقبل، وذلك وفقا لتحسن حالة الجو، لاسيما أن محافظة الإسكندرية تواجه طقسا شديد الصعوبة.

رؤساء الأحياء في قبضة البرلمان

وأشار النائب أحمد السجيني في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن محافظ الإسكندرية على تواصل دائم مع اللجنة البرلمانية، وبالفعل كان من المقرر حضور 5 رؤساء أحياء يمثلون المحافظة للإجابة على طلبات الإحاطة الخاصة بالنواب الإ أن صعوبة الطقس وانشغال رؤساء الأحياء بمتابعة بعض الأعمال الناتجة عن سقوط الأمطار والثلوج لتسهيل حركة المرور، أدى إلى تأجيل هذا الاجتماع الذي كان من المقرر عقده اليوم.

25 طلب إحاطة لمحافظ الإسكندرية

وشدد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على تقدم أكثر من 25 نائبا بطلبات إحاطة بعضها يتعلق بالطرق وإنشاء المحاور العرضية والكبارى لتسهيل حركة المور داخل محافظة الإسكندرية، وطلبات إحاطة أخرى تتعلق بانتشار القمامة في الشوارع، وتزايد ظاهرة الباعة الجائلين، فضلا عن أزمات الصرف الصحي والتي دائما ما تظهر مع هطول الأمطار بشكل كثيف.

تقسيم جلسات العمل لمحلية النواب

وقال السجيني: «أمام النواب فرصة للتقدم بطلبات أخرى حول بعض المشكبات التي تواجهها محافظة الإسكندرية»، مبينا إلى أنه سيتم تقسيم هذه الجلسات على مدار يوم عمل اللجنة منذ الصباح وحتى الانتهاء من مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب والرد عليها.

توصيات برلمانية لمحافظة الإسكندرية

وأضاف: «اللجنة سوف تصدر تقريرا بهذه الجلسة الهامة يتضمن التوصيات التي خرجت عن الاجتماع، وذلك حتى نتمكن من متابعة الأثر الرقابي في الفترة المقبلة».

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قد أعلنت عن إرجاء اجتماعاتها التي كان من المقرر عقدها اليوم لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب لمحافظ الإسكندرية في بعض الملفات، لموعد آخر بسبب صعوبة الطقس.