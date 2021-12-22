رئيس «صحة الشيوخ»: الرئيس السيسي يعمل على رفع مستوى دخل المواطن

أكد الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد، يجب تنفيذها من جميع المسؤولين.

رفع مستوى دخل المواطن المصري

وقال رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن متابعة تطبيق تطوير صعيد مصر، ورفع مستوى دخل المواطن المصري، الرسالة الأولى التي تؤكد إصرار الرئيس السيسي على تغيير مستوى الحياة في مصر كلها، والوصول بها إلى مرحلة الرفاهية، أما الرسالة الثانية لأهلنا في الصعيد وفي الريف المصري حول قضيتي الزيادة السكانية والبناء على الأراضي الزراعية، وهما عقبتان أساسيتان في طريق تنفيذ خطط التنمية على مستوى الجمهوري.

وطالب الدكتور محمد جزر، بحملات توعية عبر وسائل الإعلام بالقضايا التى طرحها اليوم، رئيس الجمهورية، سواء بالنسبة للزيادة السكانية أو البناء على الأراضي الزراعية، وهي مخاطر ضد التنمية ورفع مستوى المعيشة للمواطن وللأجيال القادمة، خاصة قضية الزيادة السكانية التي تلتهم كل عوائد التنمية.

وأشاد «جزر» بالمشروعات التي جرى افتتاحها، وعلى رأسها محطات الصرف الصحي في الريف، ونسب الإنجاز التي تحققت خلال العام الماضي، مؤكدا أن الرئيس حريص على صحة المواطن بافتتاحه مشروعات صحية في مدن الصعيد التي كانت محرومة من هذه الخدمات طوال السنوات الماضية.

افتتاح مجمع إنتاج البنزين

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية، في إطار خطط تنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولي في الوجه القبلي يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.