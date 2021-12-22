افتتحه الرئيس.. 10 معلومات عن مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتان بأسيوط

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتان في محافظة أسيوط، ويأتي إنشاء مشروع مجمع إنتاج البنزين في إطار التوسعات والتطوير بمصفاة تكرير أسيوط، حيث يعمل على تعظيم القيمة المضافة من لمنتجات البترولية.

ويمثل افتتاح مشروع كبير كمجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتان قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية أبرز المعلومات عن مجمع انتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط:

1- يعمل المشروع على إنتاج البنزين عالى الأوكتان من البنزين بجميع أنواعه.

2- تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 800 ألف طن سنوياً من البنزين عالي الأوكتان.

3- بلغت التكلفة الاستثمارية لإنشاء المشروع 450 مليون دولار وهو ما يعادل 7 مليارات جنيه تقريبا.

4- تم تجربة تشغيل المشروع بشكل ناجح.

5- يساهم بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية مطلع عام 2023.

6- يقلل فاتورة استيراد المنتجات البترولية خاصة البنزين.

7- يعد المشروع إنجاز قياسي بفضل دعم الدولة والحكومة والتعاون على الرغم من تحديات جائحة كورونا.

8- تم تنفيذ الأعمال من خلال شركتي إنبى كمقاول عام وشركة بتروجت الذراع التنفيذية لقطاع البترول وكذلك شركة أسيوط للتكرير.

9- يخفف المشروع الضغط على الشبكة القومية للطرق بتوفير احتياجات الصعيد من البنزين والتى كان يتم نقلها بالسيارات الخاصة بذلك.

10- يتم الإنتاج وفق المعايير العالمية للمنتجات البترولية.

يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية في اطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولي في الوجه القبلي يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.